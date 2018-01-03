吃完藥就躺下 一覺醒來胸口痛

2018-01-03

文／張歐高奇

診間進來一位20歲出頭的女大生，主訴胸口疼痛、吞嚥困難，數日不見好轉，擔心身體出狀況求醫，檢查後發現食道潰瘍，進一步詢問病因，竟是不良的用藥習慣引起食道潰瘍。

用藥習慣不良 引起食道潰瘍

女大生說：「起床發現胸口異常疼痛，連喝水、吞東西都異常難過，兩、三天後沒有改善。」

進一步詢問飲食情況，原來病人前一陣子受風寒，到診所就醫，醫師開出感冒藥一天3次，服藥量每次5、6顆。但她因為身體不舒服，一吃完藥馬上躺下睡覺，吞嚥不適從隔日起床開始。

聽起來的症狀像是藥物引起的食道潰瘍，這通常跟病人的服藥習慣有關。

病人說，從小習慣不論多少藥，都只喝一口水吞下肚，這次更是吃完藥馬上躺下。

為了證實懷疑，進一步安排病人接受胃鏡檢查，影像可見病人中下段食道受損並有破皮。造成藥物黏在食道而形成潰瘍的主要原因是水分不足，導致藥物卡在食道，進而產生不適。

臨床上，包括四環黴素、止痛藥、阿斯匹靈或是膠囊之類等黏性較高的藥物，都比較容易黏在食道上，如果水分又喝得少，藥物黏在食道上，可能會形成食道潰瘍，進而引起胸口疼痛及吞嚥疼痛。

病人後來服用抑制胃酸藥物，加速黏膜癒合，並依囑咐1-2週內飲食都以冷軟食物為主，避免食道刺激，傷口慢慢改善。

值得注意的是，用藥習慣不良造成食道受損，不一定發生在老人小孩，反而更常發生在年輕人身上，像是治療青春痘使用的四環黴素就是其中之一，有些年輕人自恃年輕吞嚥功能好，只喝一口水，反而更容易黏上食道。建議開始感覺不適就應及早就醫，如果潰瘍一直惡化，拖延下去可能會有穿孔破洞，甚至感染造成縱膈腔發炎的風險。

防藥物黏食道 至少喝水200CC

錯誤服藥習慣導致的後遺症，完全可以避免，也提醒大眾特別注意正確的服藥習慣，坐著或站著吃藥都可以，一次至少喝水200CC以上，才能減少藥物停留在食道的可能性。吃完藥後不要馬上躺下，最好保持站立或坐著的姿勢至少5分鐘，讓藥物順利穿越食道進到胃裡，確保安全。

（作者為台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師）