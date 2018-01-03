貼近大明星 飯店管家隨時要接招

2018-01-03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國際巨星來台經常吸引大批狂粉接機、跟隨行程，有一項工作比粉絲更能近距離接觸巨星，比隨扈更要長時間緊盯政商名流的一舉一動，那就是五星級酒店的「私人管家」。私人管家表面看似光鮮亮麗，但工作壓力卻不是一般人可以想像，不僅要廿四小時on call，會察言觀色，最重要是隨機應變，永遠準備好「接招」各種突發狀況。

國家元首、國際巨星訪台，負責接待的五星飯店業者都嚴陣以待，因為只要稍有不慎，損壞品牌是小事，嚴重則影響國家形象。台北市目前擁有私人管家制度的五星酒店包括台北晶華酒店、台北君悅酒店、台北文華東方和君品酒店。

千名員工 選10管家

要成為私人管家可不容易，晶華酒店過去每年從一千名員工選出十位優秀員工成為管家，待遇卅五Ｋ起跳，比一般服務業起薪高；君悅酒店更是萬中選一，由管理部從千位員工中選出三位管家，必須滿足英文能力好、具備餐飲經驗，且在君悅服務滿兩年等條件，才有機會獲選。

台北晶華酒店曾經接待過國際巨星麥可傑克森、瑪莉亞凱莉，港星劉德華、韓團BIGBANG成員G-Dragon也都曾是座上客。在晶華酒店，貼身管家俗稱「大班」，專門服務十八、十九層樓的「貴客」，能被選上，不僅是能力的肯定，也是無上榮耀。

晶華酒店餐飲貴賓服務副協理洪智昌，廿多年前誤打誤撞成為晶華酒店第一批貼身管家，沒多久就遇到麥可傑克森來台入住，從了解麥可傑克森的飲食喜好、生活習慣到背熟來台的每一個行程，足足花半年時間做功課。洪智昌表示，機靈、熱情與想照顧人的心，是貼身管家必備條件。

每次接待 都當第一次

洪智昌說，雖然自己從事貼身管家超過廿年，但每次的接待經驗都是第一次。他有一本小本子專門記錄客人喜好，「做好功課是基本禮貌」，摸透客人的習慣也能讓客人對你放心。

在台北君悅酒店服務廿四年的老牌管家林尼順（Nixon）則表示，許多人嚮往成為私人管家，可以貼身接觸達官顯要，其實工作承受的壓力不小。他記得有一次一位外國元首來台參加國宴，回到入住的君悅酒店後，對國宴上的一道甜點念念不忘，要求每天餐點都要準備，最後是向負責國宴的飯店每天訂購，才化解危機。