使用老東家電郵 離職女起訴

2018-01-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新年開始是轉職潮的高峰，但上班族要注意了！一旦離職卻打開老東家的電子郵件，當心挨告！

最重判三年或併科十萬元以下罰金

新竹科學園區吳姓粉領族離職前往新北市高就，在離開後一星期，使用原公司電子郵件信箱帳號及密碼，發信給老東家員工，老東家公司代表人察覺提告，新竹檢方依入侵他人電腦罪嫌提起公訴，依法可處三年以下有期徒刑或併科十萬元以下罰金！

檢警調查，吳女先前是竹科一家科技公司員工，取得公司向電信業者租用供業務使用的電子郵件信箱帳號、密碼。吳女於去年六月卅日離職後，已無權再登入該電子郵件信箱，卻於去年七月六日在新北市新任職公司內，利用公司電腦連線至網際網路，再使用自己知悉該電子郵件信箱帳號及密碼，入侵該電子郵件信箱，發信給老東家員工，遭公司提告。

吳女否認犯行 辯非無故使用

吳女否認犯行，辯稱自己不是無故使用，因為輸入的帳號密碼是以前使用的帳號密碼，如果她用個人信箱可能會被擋件，或當作垃圾信件。

檢方指出，刑法第三五八條規定「入侵他人之電腦及相關設備」，其判斷標準在於「行為人是否具有該電腦或相關設備使用權限 」，而非「該電腦或相關設備之所有權屬於何人」，網站會員註冊的網路帳號，其使用權限擁有者為各該會員，帳號可在該網站特定允許會員使用範圍內，為會員個人電腦的延伸，可歸屬為電腦相關設備。

又本條「侵入」行為，其本質屬性為「舉動犯」類型，亦即不需探討侵入行為是否有發生侵害結果，只要無故輸入他人帳號密碼，侵入他人電腦或相關設備，縱無致生損害於公眾或他人，亦應以刑法無故侵入他人電腦或相關設備罪處罰。

檢方認為，吳女自離職後已無權限登入老東家供業務使用的電子郵件帳戶，最後全案依無故入侵他人電腦相關設備罪嫌提起公訴，依法可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。