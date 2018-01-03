來台旅客成長 中客也回溫

2018-01-03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客市場明顯回溫，交通部觀光局最新統計，去年十一月來台客總數一○一萬三六三七人次，比上年同期增加十二．二萬人次，成長率達十三．七％，其中，中客成長率高達二十．二％，顯示中客市場回溫；市場估計，去年來台總國際旅客約可達一○七五萬人次，超越前年的一○六九萬人次，再刷新紀錄。

東南亞成長人次最多

中國網站「大眾點評App」昨公布《二○一七年十一月台灣旅遊大數據》，指出去年十一月來台旅客比前年同期成長逾十二萬人次，其中各國來台旅客普遍成長，以東南亞成長約四．二萬人次最多，其次是中國成長約四．一萬人次，顯示中客市場開始回溫。

大眾點評並整理出去年十一月中客最愛的台灣十大城市，依序為台北、新北、高雄、台中、花蓮、桃園、墾丁、台南、阿里山、基隆。與去年十月相比，雙北、高雄仍是中客最愛，但台中在十一月擠下花蓮、成為第四名，屏東墾丁從第五退居到第七名；因中國團客減而自由行增，北部的基隆也取代團客幾乎都要去的台東，在十一月擠入第十名。

旅遊景點部分，由於天冷，北投溫泉去年十月隨著天氣轉涼而入榜，十一月更是以七．二三％大幅提升到旅遊景點第六名，把一同入榜的士林官邸擠出榜單外，北投溫泉因占了地利之便，已成為中國遊客來台北觀光必到之地。

麻辣鍋美食 超受歡迎

大眾點評也觀察到，中國旅客對台灣美食的喜好，熱門美食的第一名已連續五個月由「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」奪下，顯示不論是炎熱的暑季或是寒冷的秋冬，中客對台灣麻辣鍋的喜愛絲毫不減。另外，強調台灣小吃口味的「度小月」，則是以黑馬姿態攀升到第四。

總部位於中國上海的大眾點評網創立於二○○三年，號稱是中國最大的城市生活消費指南的指標網站，每月會發布中客在台旅遊動向及調查。