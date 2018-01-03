微雕阿里山小火車 還附超小煤炭球

2018-01-03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉木雕師陳永尊近年因肝病導致身體虛弱，卻更靜心從事袖珍藝術。他對火車情有獨鍾，特愛阿里山森林鐵路小火車，以森鐵火車頭原樣製作比例一比一百五十七的超小型蒸汽火車頭，煤炭箱放進超小顆煤炭球，車頭內還有駕駛員，相當精巧。

陳永尊今年六十二歲，過去從事童玩等木模雕刻，病後已不接大型雕刻案，但調養期間備感無聊，開始做袖珍作品。以這件命名為「阿里山之春」的創作為例，他先到嘉義北門車站拍下蒸汽火車頭，然後以黃陽木製作長五．一公分、寬一．二公分、高二．二公分的火車頭。接著綁上銅線替代銅管，用衛生紙製作白煙，用檀木製作鐵軌，刻出山洞及橋樑，下方基座則製作山、樹等浮雕。

陳永尊說，七、八年前就有製作袖珍森鐵火車的構想，直到病後才實現。手工製作的小零件組裝很困難，失敗多次，以工作天計算的話，耗費一百三十個工作天，最近才完成。

陳永尊的袖珍作品富有家鄉特色，如木雕「任重道遠」呈現嘉義山區的牛車運竹到東石海口製作蚵棚的模樣，比例為一比二十一，用木頭做出三百八十六個構件，用接榫方式組合，一個個牛鈴鐺只比芝麻大一點，配備小鋤頭、畚箕等，讓牛車原汁原味重現。

陳永尊也熱心公益，鄉內公益團體「愛的小站」招牌，就是他免費雕刻贈送，他感嘆國內很少人從事袖珍木雕工藝，還在創作的，大多是資深老師傅，年輕人很少學，非常可惜。