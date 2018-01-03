台大體育場借給企業 設施毀損「學不乖」

2018-01-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕傻眼！台灣大學在元旦出借體育場地給信義企業辦活動，但企業放入大型摩天輪等設施，毀損草皮。台大學生會昨日控訴台大校方「學不乖」，去年才因借給中國節目辦演唱會引發質疑，今年又惹議，要求未來出借體育場地須與體育活動有關；校方表示，將釐清責任歸屬，進行後續求償。

校方去年九月將田徑場租借給娛樂公司舉辦「中國新歌聲」演唱會活動，高達五層樓的舞台壓壞草皮，亦排擠學生、球隊練習時間，更因政治敏感因素，引來統派、獨派人馬抗議，最終導致流血衝突。

學生籲只借體育相關活動

台大學生會長林彥廷昨指出，去年事件才過了短短幾個月，校方今年元旦當天又把田徑場、籃球場等體育場地租借給企業舉辦「家庭日」，讓摩天輪、咖啡杯、充氣溜滑梯等大型設施進駐，結果又毀損大片草皮，學生會強調，台大體育場具國際認證，呼籲未來出借應真正跟體育活動相關。

台大學生會福利部長何蔚慈再控訴，昨與校方協調時，校方一度指出，是元旦前一天足球校隊跟他校舉辦友誼賽，加上下雨才導致草皮毀損，但經查友誼賽根本取消沒踢。

校方：釐清責任後求償

台大體育室主任康正男回應，確實未查明友誼賽取消，對學生感到抱歉；去年租借「中國好聲音」引發爭議後，已修改相關辦法，目前週一到週五不外借，假日才可租借，租借者須繳交企劃書，審核時考量噪音與環境干擾、學生上課及活動影響等，若無干擾就會同意租借，並非營利考量。