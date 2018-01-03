擴大限塑 蛋糕裝提袋收費惹議／盛裝麵包、生鮮食品塑膠袋屬內包裝 不在限制範圍

2018-01-03

〔記者劉力仁、劉曉欣／綜合報導〕元旦起環保署擴大購物用塑膠袋管制範圍，實施二天，陸續傳出商家不清楚限塑範圍，引發民怨。其中，賣「裸蛋糕」要求消費者付錢買塑膠袋的「蓁古早味蛋糕」老闆莊宗儒，出面坦承誤解政策規定，顧客只要持元旦購買塑膠袋的發票，一律退費。

藥袋、洗衣包裝袋免收費

環保署廢管處長賴瑩瑩說明，限塑標的物是外包裝的提袋，基於食品衛生安全考量，與食材如麵包、蔬菜直接接觸的塑膠用品，屬於內包裝，不在限制使用範圍。環保署廢管處科長李宜樺補充說，譬如在便利商店購買的包子、熱狗，直接接觸食物的部分，包裝的塑膠袋都不需要花錢購買。

此外，藥袋上面有處方及用藥說明，洗衣店之衣物包裝袋具有防塵功能，這類塑膠袋都屬於排除項目。

至於購買塑膠袋支付的費用，賴瑩瑩表示，下限一元、上限並無規範，由商家決定，但必須是合理費用。

今年起限塑的範圍，由現行七大行業類別增加為十四類，新增藥粧／美粧／藥局、醫療器材行、3C零售、書籍／文具零售、洗衣店、飲料店、西點麵包店。管制類別業者不得再提供免費塑膠袋，消費者若有需要，必須花錢購買。

消費者質疑新政策圖利店家

有網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，指去古早味蛋糕店買蛋糕時，連內包裝都沒有，客人不是多花一元買塑膠袋，就是多花十元買紙盒，否則直接「裸賣」。購買飲料的林小姐則說，買一杯就算了，若一次買五、六杯，非買塑膠袋不可。他們質疑新政策圖利店家。

蛋糕店業者誤解規定 願退費

蛋糕店業者莊宗儒表示，他害怕違規被罰，才會在新制上路第一天向消費者收取塑膠袋費用，昨天請教相關單位後，確定該店賣的蛋糕只有薄紙簡單包起來，再放入塑膠提袋，算是內包裝，不必收取費用。

據統計，繼前天各縣市稽查開出至少十六張勸導單，昨天台中、桃園、嘉義、南投、雲林及宜蘭六個縣市回報共稽查五百八十二家業者，且查有二家不合格，分別是飲料跟藥粧店，再開出勸導單，若未改善，第二次查獲將可處一千二百至六千元罰鍰。