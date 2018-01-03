讓蚊子不孕 台南防治登革熱出絕招

2018-01-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南去年登革熱零本土病例，是過去廿年來首見，台南市政府今年更計畫與國衛院合作實驗沃爾巴克氏體菌的新興防治方法，利用無法生育的公蚊與母蚊交配，以阻斷子代繁殖、降低登革熱傳染。不過，實驗計畫尚待專業評估。

南市登革熱防疫總顧問蘇益仁教授則直言，公蚊野放數量與對環境生態影響如何，尚待謹慎評估。而南市登革熱防治這幾年利用誘捕器更精確數據化，評估病媒蚊重點區加強防治，已獲致成效，是否有必要採行新興方式？若是小型實驗他不反對。

Google旗下生命科學研究部門去年開始在美國選地展開「以蚊攻蚊」計畫，計畫大批釋放感染沃爾巴克氏體菌的公蚊，讓母蚊也感染，導致產下的蟲卵無法成功孵化，以阻斷登革熱傳染機率。

國際間正關注Google這項大型研究成果如何，而「國家蚊媒傳染病防治研究中心」台南研究中心的「蚊子工廠」，也已培養公蚊蟲卵準備「蓄勢待發」。

擬以7:1野放染菌公蚊

參與計畫人員表示，執行方式必須先評估合適地點，包括埃及病媒蚊密集度、區域是否方塊完整等，原則上以七比一的比例，即染菌公蚊野放數量是該地正常公蚊的七倍，才能鎖定區域目標「以量制勝」、出擊成功。

今夏高峰期前試辦

南市代理市長李孟諺表示，該方法利用雄蚊不會叮咬人特性，出動牠們上戰場「做愛但不生育」，達到登革熱防治目的，預估今年夏天登革熱高峰期之前試辦。

衛生局表示，實驗方式與地點不是說做就做，還要與地方協調。國家蚊媒傳染病防治研究中心表示，待中央與地方政府決定後，才會小規模測試。