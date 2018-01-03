世衛猜錯流感病毒株 疫苗仍有效

2018-01-03

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）原本預測本流感季流行的Ｂ型病毒株為維多利亞株，但實際卻是山形株，讓許多民眾擔心公費流感疫苗白打。專家指出，電腦演算有極限，加上病毒可能出現變異性，過去十八年猜對機率約一半，但疫苗都有交叉保護力，仍有效果。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬解釋，每年ＷＨＯ會向全球一百多個研究中心收集當地流感流行的病毒株資料，再根據過去一、二十年期間流行的病毒株數據，利用電腦演算推估出下一個流感季可能流行的病毒株。大約二、三月公布，讓廠商參考，投入至少約半年的疫苗製作流程，以利趕上九、十月的接種作業。

18年來猜對機率約一半

黃高彬指出，每年流感流行的病毒株具有循環性，因此可能推算得出當年度流行的病毒株，但電腦演算有極限，病毒也可能出現變異性、在部分地區局部流行，像是H7N9，或是去年五至八月在台灣出現的H3N2等，猜錯「很正常」。過去十八年來，ＷＨＯ猜對流感流行病毒株的機率約四十七％至五十三％。

近期全球流行A流感

而根據ＷＨＯ及各國衛生部公布的流感疫情最新報告指出，近期北半球溫帶地區流感活動度持續增加，全球流行病毒型別以Ａ型H3N2為主，其次為Ｂ型流感。

黃高彬強調，一般來說，疫苗都有交叉保護力，且通常Ｂ型流感併發重症風險會低於Ａ型流感，只要做好相關防護，不必過於擔心。至於六歲以下的小孩，家長可考慮自費替孩子接種涵蓋維多利亞株、山形株的四價疫苗。

疾管署則呼籲，預計流感疫情高峰有機會落在農曆春節前、二月初，公費流感疫苗剩不到十四萬劑，符合資格者仍要儘速接種。

疾管署副署長莊人祥提醒，除了接種公費流感疫苗，還要落實勤洗手，有呼吸道症狀時應戴口罩，打噴嚏用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替。若出現類流感症狀最好趕快就醫，並盡量在家休息。