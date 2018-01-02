北部空品好轉 高屏今明持續紅害

2018-01-02

〔記者蕭玗欣、陳文嬋、陳彥廷／綜合報導〕中國霾害及沙塵昨日中午後逐漸減緩，北部、竹苗空品漸好轉、恢復普通等級，不過中部局部地區及雲嘉南空品區仍是橘色提醒，高屏及金馬地區更仍亮起有健康風險的紅燈。環保署預告，今明兩天冷氣團減弱，境外污染物也停止南下，但中南部擴散條件仍不佳，境外污染物加上境內污染，高屏恐仍一片紅害。

小琉球連續3小時全台最糟

中國霾害過境，仍未完全擴散，昨晨全國77個測站中，仍有17站亮起紅燈。其中，高市12個測站全達「紅害」，尤以林園區最嚴重，空氣品質指標AQI高達158、PM2.5是80微克／立方公尺 。

屏東PM2.5濃度一度達87微克／立方公尺，連一向給人很「通風」印象的小琉球，經空氣品質行動偵測車檢測，昨早11點AQI值也達177，PM2.5達105微克／立方公尺，連續3個小時AQI為全台最糟。氣象局解釋，小琉球位於林園工業區南方，只要吹起東北風或北風，島上空品就會受到劇烈影響。

金門及馬祖也受境外污染影響，PM2.5分別為65及78微克／立方公尺；馬公因清晨施放煙火，凌晨1到2點PM2.5濃度飆至447微克／立方公尺，PM10高達663微克／立方公尺。

環保署預告，今明兩天高屏仍受紅害影響，中部、雲嘉南空品區及金門、馬祖也亮橘燈。週四風場偏東風，西半部擴散條件轉差，高屏AQI有機會達170微克／立方公尺、雲嘉南160微克／立方公尺，空品一片通紅。

3電廠減排 高市大廠也降載

台電昨進行第三階段自主降載減排措施，包括協和電廠、台中電廠和興達電廠，共計降載減排4620MW。今日興達電廠預計將再降載770MW，台中電廠則降載1650MW。高市環保局昨針對前20大廠商及汽電共生廠，除了2家工廠元旦休假，其餘均提前應變降載及減排。環局則巡查洗掃工區周邊道路，並加強洗街工作。