世新畢展團環島 放送善人善行

2018-01-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕世新大學公共關係暨廣告學系畢業展籌備團隊學生為了用實際行動讓社會更好，決定展開環島採訪行動。他們在去年耶誕節出發，花一週時間，每天拜訪一名在台灣各地默默行善的人，並透過網站、臉書與YouTube頻道等直播放送，挖掘低調公益，向行善者致敬，讓社會更溫暖。

深入偏鄉、關心動保

這趟環島計畫從去年12月25日起，採一天一鄉鎮，拜訪7名低調行善的人士或團隊。第一天接觸台北市公益義剪「行者團隊」，貼身觀察有志之士如何應用所學來回饋社會。第五天跑到台東縣拜訪民宿老闆王泰捷，學習他如何號召環保淨灘。還曾深入桃園復興鄉跟著高揚威醫師，了解偏鄉資源失衡問題。

饒舌歌手團隊「人人有功練」多年來與台南市動物愛護協會合作，學生團隊南下採訪並和歌手喬智、魏買加對話，發覺兩人粗獷不羈的外貌下，藏著一顆溫柔的心。歌手透露與其許下難以達成的志願，不如從關懷身邊人事物開始，從自己出發，身體力行，甚至散播至周遭朋友，集點滴之力改變社會、改變流浪貓命運。

團隊在2017年最後一天抵達最後一站，前往宜蘭三星派出所探訪居民最日常的守護者，近身採訪警方關懷社區弱勢與社福機構的做法。

眾人將這7天「善」的旅行集結，透過臉書粉絲頁、網站傳遞，也預計在2018新的一年第一週開始，舉辦特色展覽，希望更多人透過這趟揭善之旅，從各地低調行善者的身上，得到「原來我也可以做好事」的啟發。