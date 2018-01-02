學姊學弟環島「足」夢 「腳」出挑戰自我成績

2018-01-02

林育嫻、湯翔各走39天

〔記者吳柏軒／台北報導〕15歲的少年湯翔曾坐車、坐機車環島，今年夏天決心靠雙腳走台灣一圈、考驗體力；16歲的少女林育嫻曾受過體制外教育，上高中遭遇煩悶而萌生遠離人群念頭。兩人透過徒步環島行程，以39天帶回滿滿的感動。

湯翔的父親從事戶外探索，曾多次環島，包括全家開車、哥哥騎機車、以火車、單車為交通等。湯翔最後為了挑戰自己的體力與獨立性，終於踏上徒步環島行程。但父母仍擔心，直到同是童軍團的學姊林育嫻也想環島，2人旅程才獲家長認可。

就讀桃園市漢英高中的林育嫻表示，國中時就讀體制外的實驗教育學校，全班11人和老師徒步花東，因此立下徒步走完全島的心願。高一回到體制內就讀，身心感到不適，常想離開人群去戶外走走。經哀求父親，再透過學弟家長、童軍團長的牽線安排，在暑假展開環島之旅。

看到天光好像山神甦醒

湯翔和林育嫻一度同行，後來仍決定各自上路，最後都花了39天環島，平均每天踏行20、30多公里。這段期間，湯翔踏上台灣最東、西、南、北端4個燈塔，歷經缺水乾渴的窘境；林育嫻則被鳳梨田刮傷、受暗夜狗吠驚嚇，但2人一路遇見許多環島的「徒友」，也和不同人事物相遇，分享甘苦經驗。

巧遇許多徒友分享甘苦

林育嫻說，在過程中深深感受到：「所有經歷都是最好的生命安排。」如意外參與台東太麻里鄉「聯合豐年祭」，也曾凌晨3點出發，走在昏暗山間小路感到害怕，但直到日昇、淡淡天光從山後浮出，畫面彷彿山神甦醒，至今仍舊感動。

林育嫻徒步環島後，把經歷整理成環島日記，在書店舉辦分享會，獲許多好友回饋，認為環島故事感動他們的心。林育嫻將持續分享，她說：「旅行不能解決問題，但能為你跟現實之間留點距離，用更清明的心，看待原本所屬的混濁。」