國旗圍巾退燒 43萬條訂單剩3000

2018-01-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾盛極一時的「國旗圍巾」，在前總統馬英九卸任後風光不再，承造的「勝鴻織襪公司」訂單量從最高峰每年四十三萬條，到今年僅剩三千條。但該公司原本只是小型代工廠，卻趁國旗圍巾「吸足能量」，轉型成為多元化生產的「襪子王」織襪觀光工廠。

藉圍巾商機轉型織襪觀光工廠

二○一○年元旦升旗典禮，總統馬英九圍著一條青天白日滿地紅圍巾，成為全場目光焦點，也使得這條圍巾成為搶手貨。

勝鴻織襪總經理蕭德勝說，當時「青創會」只下單九百九十九條，因設計和製版費就要兩萬元，只做九百九十九條根本無利可圖，其他六家大廠都退出，他們是小廠，所以「先接再說」，沒想到引起那麼大回響。隔年「青創會」就下單四十三萬條，他怕無法如期交貨，找上幾家配合廠商合力接單，工人日夜加班，總算完成任務。

蕭德勝指出，此後，公司好像吃了「大補丸」，知道如何調度人力和原物料庫存，及早做好產能規劃，而且當時這些圍巾成「馬粉」聖品，許多人拿來當作年節送禮，還有許多縣市政府都拿它作為小禮物來送給活動者，因此每年要做三十萬條。

但馬英九卸任後，國旗圍巾風潮不再，今年只剩南投市公所訂三千條。

蕭德勝強調，他們只是小小的織襪代工廠，沒有政治色彩，想不到因緣際會下遇到「國旗圍巾」商機，就盡全力吃下。後來又有機會爭取官方輔導，成立觀光工廠，也開發出更多優質商品，例如抗菌、防黴、除臭的銀纖維襪，及保暖衣和運動護具，藉由「國旗圍巾」的商機轉型成功。