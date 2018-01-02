曙光沒現身 遊客歡喜迎朝陽

2018-01-02

〔記者蕭玗欣、蔡宗憲、林欣漢、曾迺強／綜合報導〕「新年快樂！」數以萬計的民眾昨晨趕赴阿里山、墾丁等地，等候二○一八年第一道曙光，有的如願，有的只看到遲到的陽光，但大家仍興奮歡呼，互祝新的一年安好。

上萬民眾昨晨三時後陸續湧進墾丁龍磐公園守候今年本島第一道曙光，由於墾丁地區雲層厚、落山風大，曙光並未在預告的六點三十五分現身，陽光直到七點許才透出，但遊客仍歡呼以對。

數千民眾昨聚集東北角福隆沙灘，迎接六點三十七分的日出，也因雲層較厚，太陽接近七點時，才在靈鷲山無生道場的祈福叩鐘聲中探頭，遊客好心情不變，開心迎接二○一八。

彰化縣大葉大學傳播藝術學士學位學程學生鄭家浚等六人，則是連續三年跨年夜騎車到阿里山守候元旦日出，今年不但等到曙光，他們特別穿著畢業服在對高岳拍畢業照，別具意義。

氣象局預報員劉沛滕表示，今年西半部地區包含桃園以南，嘉義阿里山、台南二寮等地，應該都有看見曙光。一般來說，日出時刻指的是太陽從海平面上升的那一刻，受到地形等影響、最多晚個幾分鐘。但若是從雲縫中看見陽光，恐怕是太陽緩慢升起的過程，不算是曙光。

今起到週四好天氣 週五又濕冷

劉沛滕也表示，今天大陸冷氣團減弱，東半部雲量多，迎風面北部山區、東半部降雨機會高，西半部則維持多雲到晴，且高溫逐日回升，好天氣持續到週四。週五東北季風增強，週末全台有雨，北部、東北部將明顯感受到氣溫下滑。