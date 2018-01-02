自然產、不敢生 元旦寶寶變少

2018-01-02

〔記者林彥彤、沈佩瑤、周彥妤／台北報導〕昨天是元旦，不過北部各家醫院統計，今年元旦寶寶數量明顯較往年少。醫師指出，應與近年爸、媽多提倡自然產有關，較不會選在特殊節日剖腹產。準爸媽則認為，政府托嬰、托育問題未解決，恐是現代人不敢生的主因，建議政府輔助成立更多幼兒園。

台北各家醫院統計元旦寶寶數量，國泰含分院共有六名，其中四名是自然產，二名剖腹產。馬偕含分院去年十八名，今年十名。台安醫院則無元旦寶寶誕生。

第一胎產齡延後到31歲以上

國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫認為，元旦寶寶減少主因應與爸、媽多選擇自然產有關。此外，近年產婦生第一胎年齡有增加趨勢，產齡延後到卅一歲以上。台北市聯合醫院總院婦產部副主任林陳立也表示，除了安排特殊節慶生產的氣氛不如以往，另醫師勞動權意識提升，醫院也逐漸形成一股假日不排定剖腹常規手術的風氣，變成元旦寶寶幾乎是自然產，人數勢必減少。

北市公托難申請 私托也要排隊

元旦喜獲千金的陳爸爸表示，女兒是第二胎，雖然知道這時代養兒育女不容易，還是希望幫大兒子添一個伴。他更希望政府協助爸媽育兒，普遍設立托嬰、育嬰所是當務之急。他舉例，身為台北市民的他們，大兒子申請公托未成，沒想到品牌好的私托也要排到三個月後，因此建議應多輔導成立育兒機構，或給長一點育嬰假，讓父母有時間自己帶小孩。

「生育補助不會提高生育意願」

今年三十歲、在台北從事媒體業的張先生，寶寶才出生將近六個月，直言：「目前生育補助絕對不會提高生育意願。」他說，小朋友出生兩個月後便可送托嬰中心，但因數量嚴重不足，他家小朋友預計要等待超過半年，才有機會進入。此外，他認為也應降低托嬰費用，減輕家長負擔，以他現階段就算扣掉每月補助，仍要負擔五、六千元托嬰費用，還不包括尿布、奶粉、各種衍生設備如消毒鍋等，隱藏費用繁雜，盼政府能正視問題、對症下藥。