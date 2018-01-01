《愛肝加油站》解酒液非保肝良方 少喝酒才不會傷肝

2018-01-01

文／許金川

Q：我是一名業務主管，因為工作性質的關係，每到年終總要尾牙跑攤，也免不了要喝酒助興，好險我沒有B肝或C肝，似乎比較有本錢可以喝，但是宿醉真的讓我非常不舒服。

最近看到同事們在傳市面上的某款解酒液效果很不錯，聽說可延緩酒醉及改善宿醉的不適，也順道保肝，我想買來試試，請問可行嗎？

A：歲末年終，有人可能因為開心喝酒慶祝，有人則可能因為工作緣故需拚酒顧生意，但是酒精傷肝是不爭的事實。不管是紅酒、白酒、高粱、啤酒其實都是乙醇，進入人體後經由腸胃吸收。在肝臟是由肝內的酵素乙醇去氫酶轉換為乙醛，乙醛再經由肝內另一個酵素乙醛去氫酶轉為醋酸，最後變為水及二氧化碳，藉由呼吸及尿液排出體外，其中會引起喝酒臉紅、頭昏、心跳加速及注意力不集中等症狀的就是乙醛。

坊間有許多不同品牌的解酒液，大部份的成份是中藥、維他命Ｂ群、維生素及蛋白質等，有的藉由延緩胃排空的時間降低酒精吸收速度，有些則是有利尿效果加速酒精排泄，另外也有些具有興奮作用減緩頭痛等症狀，總之，這都只是治標不治本，或許真的延緩酒醉時間，或稍微緩解宿醉不適，但卻沒有絲毫減少酒精對肝臟的傷害。

事實上，一罐350CC的啤酒，酒精含量約有16公克，人體大概要3個小時才能代謝完畢，可想而知如果是千杯不醉的豪飲，對肝臟的傷害有多大。

沒有Ｂ肝或Ｃ肝不代表不會有酒精肝，因此，對於美酒最好還是能少喝就少喝，以免最後轉變為肝硬化，那就真的是少壯未保肝，老大徒傷悲了！

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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