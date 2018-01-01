六種癌症 快速找上年輕人

2018-01-01

記者吳亮儀／台北報導

國民健康署公布2015年癌症發生率報告，除了整體罹癌數再增加外，其中20歲到44歲青年罹癌數也增加，包括乳癌、甲狀腺癌、大腸癌、肺癌、子宮內膜癌和卵巢癌等，都是年輕人增加較多、較快的癌症種類。

癌症時鐘再度快轉6秒，等於每5分鐘就有一人罹癌，近年也發現越來越多年輕人罹患癌症，醫界多認為，這和飲食西化、環境污染等影響有關，其中包括大腸癌等6種癌症，對年輕人來說要特別注意。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照點出，子宮內膜癌的發生率是近年非常注重的問題，雖然就年輕人罹患這癌症的數目來看，一年約300多件不算特別多，但攀升率值得注意，從2010年起到2015年成長約4成，幅度很驚人。

不斷蟬聯癌症發生率榜首的大腸癌也要特別注意，成長率約27%；大腸癌的成因也多被認為和飲食有關，例如重鹹、多油、少蔬菜等，這些飲食習慣都是大腸癌的高風險因子。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，年輕人罹患癌症已到了該受重視的時候，目前看來較常罹癌的種類多和飲食習慣、環境荷爾蒙有關，他建議，除了良好作息，也要盡力去除生活中各項罹癌風險因子，像不熬夜、穩定作息就能增進免疫力，避免各種疾病。

國民健康署癌症防治組組長吳建遠說，世界衛生組織（WHO）有提到，年輕人的生活習慣需要多注意，因為許多致癌危險因子都是從不好的生活習慣中產生的，建議年輕人戒菸、飲食均衡、多運動、作息正常。