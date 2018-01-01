收假日 西部國道上午實施高乘載

2018-01-01

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是元旦、也是三天連假最後一天，交通部高公局預估國道今將湧現最大量北返車流、比平常多五成，上午將首度於元旦實施西部國道「高乘載」管制，盼達分流效果；下午起，國一西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口，以及國三龍潭至鶯歌系統等路段可能壅塞，建議避開。

昨為元旦三天連假中，國道雙向車流量最大的一天，總計一一八百萬車公里。高公局科長姜宇峰指出，主因是有民眾提早北返，或於昨晚上國道往返參加跨年活動。壅塞路段有國一北上西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口；國三北上龍潭至鶯歌系統與國五等路段。

今天是連假最後一天，國道北上車流量上看六十五百萬車公里、較平常四十餘萬成長超過五成，全天國道雙向則為一一○百萬車公里。

他指出，以往連假最後一天，西部國道中部路段容易嚴重壅塞，所以今天上午九至十二時於國一嘉義系統至后里、國三水上系統至大甲實施高乘載管制。

姜宇峰說，高乘載前後時段，非高乘載車輛可能集中通過，預估下午西部國道仍難免壅塞，國一西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至湖口、國三龍潭至鶯歌系統將是「地雷」路段，建議用路人提前避開。

國五北上 下午高乘載

此外，國五今天下午三至八時，北上路段也實施高乘載管制，宜蘭至頭城北上路段開放大客車行駛路肩、配合主線儀控管制措施則視壅塞狀況機動實施。

省道部分，台九線蘇花公路一一四．三公里處日前發生落石，公路總局緊急封閉管制，車流回堵至蘇澳市區，淪為「蘇澳大災難」。公路總局指出，該路段目前仍有零星落石，須不定時清理，現場採人員戒護通行，民眾途經應多留意。