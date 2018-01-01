霾害+低溫 迎曙、出遊最好戴口罩

〔記者蕭玗欣、蔡宗憲、曾迺強／綜合報導〕和二○一七年告別，氣象局預報員顏增璽指出，大陸冷氣團昨天開始影響台灣，跨年夜到元旦清晨是冷空氣威力最強的時候，台南以北、宜蘭地區低溫下探十三到十五度。不少人跨完年後迎曙光，預估桃園以北可在雲縫中碰運氣，迎日出機率有五成，新竹以南天氣穩定，迎曙光機率高達八、九成。
桃園以北迎日出機率僅5成
昨天不少民眾也參加賞夕陽的活動，不過據氣象局衛星雲圖觀測，昨西半部地區低層的雲層較厚，加上霾害造成能見度低，僅台中到台南一帶及離島金門、澎湖等地，看得到最後一道夕陽；在屏東恆春關山風景區等待五點廿五分的本島最後夕陽的上千遊客，只能抱憾離開。
體力好一點的人，通宵活動之後還要迎日出，全國海拔最高（二千四百四十四公尺）「阿里山日出印象音樂會」是首選之一，今天清早五點半在阿里山森林遊樂區的對高岳觀日平台舉行。會場附近的對高岳木棧道、小笠原山的台灣紅榨槭紅透，遊客欣賞日出後先別急著下山，不妨繼續欣賞繽紛美麗的楓紅。
預報員顏增璽提醒，今天西半部仍受霾害影響，加上清晨低溫，出門參加元旦升旗和路跑的民眾務必要攜帶口罩作自我防護。
顏增璽表示，受大陸冷氣團影響，今天清晨台南以北、宜蘭低溫下探十三到十五度，高屏、花東地區約十六、十七度；各地昨天雨勢都已趨緩，但宜蘭、花蓮地區元旦還有短暫雨發生機率。
明起氣溫回升 週五又變天
預估明天到週四大陸冷氣團減弱，各地氣溫將逐日回升，北台灣白天高溫可回到廿度以上，中南部高溫也有廿三到廿六度，都可看見陽光露臉，但東半部降雨機率仍高。
氣象局也預告，週五又有東北季風報到，台灣附近水氣會慢慢增加，預估週末北台灣、東半部及中南部山區降雨機率都會提高。