去年郵輪觀光客逾114萬 成長32%

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣港務公司昨在基隆港舉行活動，慶祝二○一七年進出台灣的郵輪逾六百艘次、旅客達一一四萬二千餘人次，比二○一六年成長三成二。交通部長賀陳旦表示，二○一八把高雄納入郵輪母港，並結合全台各港口的城市特色與中、小型郵輪合作，要發展飛航郵輪「Fly Cruise」，預計一年可再增加十多萬人次。
昨天來自日本的「海洋夢幻號」靠泊基隆港，載著八百名遊客來台跨年；停在基隆港東岸的麗星郵輪寶瓶星號也在船上策劃跨年活動，與旅客喜迎二○一八。
台灣港務公司昨天舉辦「台灣港群破百萬旅客」活動，麗星郵輪的舞者迎賓表演，並頒發六天五夜的船票獎品給第一百萬名幸運遊客顏文彥，同時邀請網紅「宅女小紅」分享搭乘寶瓶星號四天三夜沖繩行的孝親之旅心得，她盛讚郵輪服務很好，適合老少同遊。
三大國際郵輪增加停靠船數
台灣港務公司統計，二○一七年全台各港口的郵輪共有一一四萬二千多人次旅客，其中約七成五、八十六萬人次從基隆港進出。今年起，三大國際郵輪業者麗星、歌詩達、公主遊輪將有更多船數停靠台灣，包括盛世公主號、太陽公主號和鑽石公主號，至少五十艘次；歌詩達今年第一季停泊的次數，將是前年一整年航次的一半；麗星郵輪今年五月前，寶瓶星號、處女星號共有四十八個航次。
基隆市長林右昌說，伴隨郵輪產業而來的公共建設與投資不斷湧進，讓基隆市大幅蛻變，老舊城市因此重生，包括今年初即將動工的城際轉運站、由蔡英文總統主持動土的軍港遷移到西岸等，這才是最大的周邊效益。