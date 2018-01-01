戴口罩迎新年 101燈光煙火共舞

2018-01-01

〔記者沈佩瑤、洪臣宏、黃淑莉／綜合報導〕二○一七年的最後一天碰到中國霾害攪局，不少人昨晚戴上口罩參加跨年活動，幸好煙火似乎未受影響，依舊璀璨，民眾直呼過癮。

101架LED燈網搭動畫和煙火展出

台北一○一煙火是國內跨年活動的重頭戲，昨天因北部空污一度達橘警程度，一○一整天幾乎淹沒在霧茫茫中。幸好，晚間空品指數ＡＱＩ降為普通黃，加上一○一斥資六千萬，打造史上最長六分鐘煙火「幸福共好Happy Together」，還架設LED燈網，高亮度搭配動畫和煙火共同展演，民眾直稱是近年最好看的煙火秀。

劍湖山世界跨年煙火秀邁入第十一年，昨晚主打全新摩天輪纜廂煙火，施放時間十一分十一秒，總共一萬一千一百一十一發，現場有三萬多人，周邊路旁也有許多民眾圍觀。

昨天入夜後雲林空氣品質惡化，包括斗六、台西、麥寮及崙背測站的監測數值ＡＱＩ都在一百五十以上，對所有族群不健康。家住桃園的邱先生帶著家人到劍湖山跨年，他表示，跨年晚會煙火秀是重頭戲，工廠的排放才是主要污染源。陳先生說，就是衝著煙火才來跨年，跨年煙火施放時間十多分鐘，對空品影響有限。

高雄義大世界昨晚十一時十六分先施放卅六分鐘的奇幻迎賓煙火秀暖場，歡送二○一七年；現場超過十萬人倒數聲中，凌晨零時，全台最長的九九九秒跨年煙火照亮夜空，群眾大呼：「二○一八，新年快樂！」

高雄地區一整天霧茫茫，施放大量煙火恐讓空污雪上加霜。來自屏東的洪家蓁說，可多利用燈光秀加強效果，減少煙火施放，民眾最期待的還是有個熱鬧的跨年地點；遊客李則誠認為，高雄空污來源很多，尤其工業區煙囪林立，九九九秒的煙火應影響不大。