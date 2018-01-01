不放煙火… 紙花紛飛 好浪漫

2018-01-01

〔記者蘇孟娟、陳昀、吳俊鋒、邱芷柔、曾迺強、陳鳳麗、張軒哲／綜合報導〕不施放煙火，一樣不減跨年熱力！台中市、桃園市和屏東縣等縣市日前宣布響應反空污，昨晚取消跨年煙火。台中昨天改以營造雪花場景與花卉投影擴增實境搭配香氛施放，以浪漫的氣氛取代傳統花火；桃園市觀光旅遊局則以撒紙花方式替代煙火，與民眾迎向新的一年。

台中市響應環保及二○一八世界花博的自然環境永續理念，跨年晚會不施放煙火。台體大田徑場倒數時刻以繽紛浪漫的雪花與精彩燈光秀，讓場內遍地開花，響應花博主題。主持人曾國城和天心都盛讚台中不施放煙火，改造雪與花卉投影迎新年，極具特色。

鄭兆村拋標槍啟動「雪花秀」

桃園市跨年晚會昨在桃園藝文廣場熱鬧登場，跨年倒數邀請在台北世大運表現傑出的桃園子弟鄭兆村拋出標槍，啟動三分鐘的「雪花秀」，取代施放傳統煙火，現場歡呼聲不斷。

台南跨年晚會已多年不放煙火，昨天的「心時代跨年晚會」在高鐵站前舉行，採科技燈光秀取代傳統施放高空煙火。代理市長李孟諺帶領各界倒數，行政院長賴清德也事先錄製四十秒的影音在現場播放，預祝鄉親們新年快樂。

高山地區則有幾場溫馨跨年活動。比如阿里山鄉來吉部落跨年活動首度開放外界參與，一百多名遊客與部落族人圍著營火跳傳統舞同樂，最後以鄒族「塔山之歌」大合唱辭舊迎新。

號稱海拔最高跨年晚會的清境跨年晚會，主辦單位以造雪機製造細雪紛飛的景致，遊客開心地又叫又跳。劉志安老師則帶領觀星團隊，架望遠鏡搭配手機，讓大家在沒有空污的夜空認識星星。

台中清水的跨年活動，則是馬拉松嘉年華，一早有二千五百多名跑者與會，眾人不畏濱海濕冷天氣，奔向新的一年，期許二○一八更健康、更有活力。