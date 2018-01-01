2016年跨年碳排放量／9成來自私人運具、煙火1成

2018-01-01

前年十地跨年達一二八八噸…

〔記者蕭玗欣／台北報導〕昨天跨年夜碰上三年來最強空污，已有十多個縣市主動表態暫停煙火施放，降低碳排放量。而據環保署統計，二○一六年十個縣市的跨年晚會，總碳排放量竟高達一二八八噸，其中以台北市碳排放量八三○噸居冠，其次是台南市三一六噸、 台中約六十七噸。不過，環管處表示，其實各縣市跨年碳排放量高達九成都是私人運具，煙火排放量佔比不到一成。

環保署依各縣市提供的能源使用、運輸、煙火及廢棄物等相關數據，進行排放量估算，得出上述碳排放量。

環署︰北市830噸最多

環管處表示，跨年夜碳排放量的主要來源是私人運具，以台中市來說，私人運具的污染物就是煙火的十倍。因此前年不少縣市為降低污染，都曾增加跨年期間的接駁車班次，台北一○一不僅減量，也改用LED燈，以聲光效果取代。

天氣風險公司總經理彭啟明說，煙火會造成瞬間污染物濃度飆高，他發現位於下風處的古亭在煙火釋放後，PM2.5濃度立即多了五十微克／立方公尺，但以長時間平均來看，並不是很明顯，加上煙火打在高空一、兩百公尺，風大一點，一下子就會被稀釋，對人體不會有太大的直接危害，但敏感族群仍要注意，外出戴口罩，且不要在室外停留太久，進入室內記得洗手洗臉、清潔口鼻。

彭啟明也認為，現在只要空污情況嚴重，政府就會會要求台電公司降載，但國內私人運具的污染排放，佔總污染物約三分之一，減少空污應該從國人生活習慣做起。