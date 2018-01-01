空污罩新年 專家︰能躲就躲吧

2018-01-01

中國沙塵霧霾雙襲 加上本地空污不易擴散

〔記者蕭玗欣／台北報導〕跨年強碰近三年最強的中國空污，氣象專家彭啟明警告，中國霧霾大軍兵臨城下，還會結合本地空污伏兵「共同起義」，西半部全面淪陷，民眾「能躲就躲吧」。氣象局科技中心主任鄭明典昨指出，此次中國污染物夾雜甘肅地區的沙塵和華北的霧霾，過去兩者同時影響台灣機率不高，但此次因冷高壓出海位置就在長江口，較靠近台灣且水氣又少，導致台灣受害嚴重。

學者︰政府啟動應變機制快

中研院資訊所研究員陳伶志表示，此次政府對於空污的時機，掌握得算是十分準確，啟動應變機制的動作也非常快，至於天氣造成的境外污染物影響無法預防，只能隨時做好準備。

過去中國沙塵暴襲台大多在三至五月春季，東北華北的細懸浮微粒，則大多在秋冬襲台。鄭明典表示，中國霧霾情況很常見，但要影響到台灣的機率卻不高，以冬季來說，就只有上月廿三日和昨天兩次，沙塵暴要襲台也不是這麼容易，必須要冷高壓中心出海位置夠南邊，以及空氣中水氣不足，若風速太強，也會將懸浮微粒吹散，此次冷氣團卻讓兩者混雜，氣候因素導致台灣受害，還加上台灣本地空污不易擴散，造成跨年一片紅害。

鄭明典指出，台灣目前全年整體仍是境內污染機率較高，尤其中南部的空污，幾乎是當地工廠排放和私人運具造成。

氣象專家彭啟明昨表示，這次台灣南北兩地，一邊是境外空污，一邊是本地空污伏兵，影響不同，但不管是境內或境外，都要一起重視。境外污染物隨著東北風或冷氣團，主要影響到中部、西部，高屏地區很多還是境內污染物影響，尤其中南部民眾習慣使用私人運具，政府長期還是應該由此著手。

中南部仍以境內污染為主

中興大學環境工程系教授莊秉潔則認為，這次空污污染強度大，政府也為此協調各縣市政府及台電公司配合降載及批次作業，顯示台灣境內能為空污做的還有很多，他認為，明天風速減弱後，境外污染物影響程度降低，反倒是本地污染物持續累積，相關應變機制應該還要持續。

莊秉潔也說，其實中南部主要以境內污染物為主，若境內能好好控制，高屏、斗六等「重災區」應該有機會好好改善空品。