買麵包、手搖飲料 須自備購物袋

2018-01-01

〔記者蕭玗欣、陳宜加、沈佩瑤／台北報導〕迎接二○一八年，多項攸關民生荷包的新制今日上路！買麵包、茶飲、文具都不能再提供免費塑膠袋，民眾最好自備購物袋，不然就得花錢買購物袋；民眾開車若遇到救護車、消防車等鳴笛示警，無論同向或對向車道，均應緊靠道路右側，否則恐被處三千六百元罰鍰，甚至會被吊銷駕照一年。而在台北市亂停腳踏車被拖吊，可得繳交一百元移置費及按小時計算的保管費，呼籲「鐵馬」千萬不要亂停放。

面對元旦擴大限塑，許多茶飲店、麵包店近日都貼出公告，無論外送或消費者到店自取，若需塑膠袋需收費一至兩元不等。

環保署指出，限塑管制對象現行有公部門、私校、百貨公司、量販店、超級市場、連商及速食店等，即日起擴大增至十四類，再納管藥粧、醫療器材行、３Ｃ零售、書店文具店、洗衣店、飲料店及西點麵包店等共十萬家業者；業者若違規提供塑膠袋，首次遭查獲違規先勸導，第二次開罰一千兩百至六千元。

故宮門票自即日起，北院普通參觀券從兩百五十元漲到三百五十元，團體票兩百三十元漲到三百二十元；但故宮南院的普通參觀券則降到一百五十元。而國人憑身分證依舊享有門票一百五十元的優惠，這次漲價對觀光客影響較大。

開車遇對向救護車 未靠右可罰3600

交通部則提醒開車出門的民眾，元旦起，汽機車在同向或雙向僅有一車道之路段及交岔路口，汽、機車路上遇消防車、救護車、警車等，若不立即避讓者，可依法處以三千六百元罰鍰，並吊銷駕照至少一年。且避讓規定也修訂，無論同向、對向車輛，均應緊靠道路右側，供執行緊急任務車輛穿越。

此外，在台北騎自行車不要亂停放！今天起，台北市府針對違停自行車遭拖吊移置者，領取時需繳交移置、保管費。移置費為每輛車每次一百元，保管費為第一小時免費，而後每十二小時二十五元，並採累進計費。

台鐵新修正的「旅客運送契約」規定，旅客進站前若發現列車營運中斷，或是列車誤點超過三十分鐘，即可至窗口辦理退票，而且可免收二十元以上、最高達票價金額兩成的手續費。

不過，旅客若到站後十分鐘內應出站，若無正當理由，將加收復興號起碼里程票價十五元；而使用月台票或換取月台證進出月台，每次最長停留時間一小時，否則同樣要加收十五元。