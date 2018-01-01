遠距醫療 排除初診病患

2018-01-01

〔記者吳亮儀／台北報導〕需長期就醫的患者注意了！衛福部預計本週預告「遠距醫療」實施規定，病患將可透過視訊方式接受醫師診治，最快今年上半年可上路實施，粗估包括慢性病患者、精神病患等約兩百多萬人可受惠。但為確保醫療品質，草案中也規定，初診病患不能做遠距醫療，而且對於急性住院、在宅醫療計畫和國際醫療患者等對象，醫師僅能診治、不能開藥。

「醫師法」規定，醫師得親自診察病患，但開放遠距醫療後，針對一些狀況，如：行動不便的慢性病患、住宿型長照住民、國際病患和緊急住院須密切追蹤患者，近期討論，再加上精神疾病患者等，都將可透過視訊接受醫師診治。

保障隱私 須經地方衛生機關同意

衛福部醫事司長石崇良說，草案還規定，包括急性住院、住宿型長照機構住民病情變化評估處置、家庭醫師整合計畫、在宅醫療計畫和國際醫療患者等五種情形對象，醫師僅能診治、不能開藥。

另外，草案也特別注重患者隱私權，醫院若要做遠距醫療需提出「通訊診療實施計畫」，經地方衛生主管機關同意才能加入。且醫師只能待在醫療機構內做遠距視訊診治，且須場域清空以確保病患隱私，並詳實製作病例且註明「通訊診療」。

為保醫療品質，石崇良並強調，初診病患不能直接使用遠距醫療，第一次診治都須醫師實際診治；但這項規定，國際病患可望排除在外。遠距醫療草案預計本週預告，六十天後若各界沒意見就會公告，最快上半年就可實施。

醫改會︰錄影音應視為正式病例

醫改會副執行長朱顯光說，只要做好醫療配套，醫改會樂觀其成，但為免可能爭議，視訊錄影錄音應視作正式病例並妥善保存，日後醫病若有爭議，都可申請調閱。

北醫附醫急診重症醫學部主任高偉峰說，美國有做過研究，過半數的醫療狀況都可透過遠距醫療完成，特別如慢性病患者，不用一直跑醫院，也能減少醫院壅塞，不過政府應注意像偏遠地區的遠距硬體設備支援，讓偏鄉民眾也都能運用。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立也說，遠距醫療對偏鄉、長期臥床的長照患者有幫助，但應注意這些個案也常是資訊較弱者，要讓遠距醫療達到好的成效，更該做好居家服務的整合。

病患︰不會視訊也怕講不清楚

患有高血壓的陳太太指出，她很不喜歡定期回醫院要重掛號、排隊，或許可靠遠距醫療省時間，但也會擔心搞不懂視訊、電腦操作，怕跟醫師無法溝通清楚。