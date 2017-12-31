罹脊髓空洞症 堅強女師再痛也要教課

2017-12-31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「我再痛也要上課！」

高雄市一位方姓國中國文老師12年前懷孕時出現右腿無力症狀，一開始以為是懷孕造成，但產後依舊腰痠腿麻，就醫後才發現罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，開2次刀仍未改善，拖了多年快要無法走路才到亞大附醫就醫，目前狀況改善已能走路，她忍痛教書，以己身經歷來鼓勵學生。

44歲的方老師當初懷孕時右腿痠痛無力，產後仍常腰痠腿麻，四處求醫確診為罕病「脊髓空洞症」。她在高雄一家大型醫院開了2次刀，第一次改善，但第二次開刀後仍然痠痛，5年後、102年時，右腿已痛到無法走路，在親友介紹下到亞洲大學附設醫院就醫。

神經外科主任林志隆採用「空洞第四腦室引流手術」，讓方老師能慢慢走路，減少使用輔具，雖痠痛依舊，但避免惡化。她昨日參加亞大附醫「脊髓空洞症病友會」活動，感謝醫師讓她得以重新勇敢面對人生。

林志隆表示，「脊髓空洞症」有天生及後天造成，先天新生兒的比例是四千分之一 ，後天也相當多，最常見有外傷、發炎、長瘤、脊椎側彎等。「脊髓空洞症」是因先天顱部畸形或後天受傷，造成原有外部保護脊髓的脊髓液流入脊髓，佔據脊髓空間，產生脊髓空洞。

林志隆說，脊髓空洞症是相當罕見的疾病，無法根治，只能防止惡化，其病程緩慢，發病初期會出現上肢麻木無力、眩暈、噁心、嘔吐、步態不穩等症狀，嚴重時連行走都需他人攙扶，甚至無法站立，許多患者因沒有在第一時間正確診斷，導致延誤治療黃金時機。

方老師雖罹罕病，但她堅持不放棄最鍾愛的教育工作，她是國文老師，幫學生批改作文會寫在電腦，再請自己的孩子下載貼在作文本上，她用投影片教書，但有時還是要用到黑板，因無力寫字以致字體歪斜，仍以自身經驗當作生命教育，鼓勵學生樂觀面對困難。