結婚誓詞不離棄 鋼鐵人醫生+歌手妻做到了

2017-12-31

〔記者楊綿傑／台北報導〕「不管生死貧富，都會不離不棄照顧他！」

世界和平婦女會昨舉辦25週年慶及全國幸福夫妻、家庭表揚。因滑雪受傷導致下半身癱瘓，但努力回到職場還與工研院研發出機械腿，而有「鋼鐵人醫生」之稱的許超彥，也與身為創作歌手的妻子黃述忱，獲選為恩愛夫妻，兩人面對困難不離不棄反更恩愛。黃述忱特別演唱最新創作單曲，表達對丈夫的愛意。

下半身癱瘓 研發機械腿

昨天接受表揚的恩愛夫妻，有結婚62年的法官與律師夫妻，也有剛完婚1個多月的攝影師與空姐夫妻；慈孝家庭部分，有一家四代共32人，獲獎無數且熱中公益的大家庭，其背後都有令人暖心的故事。

許超彥從小到大都是人生勝利組，台大醫學系畢業，又娶了美嬌娘，過著令人羨慕的人生。但他2009年在北京滑雪發生意外，下半身癱瘓，被醫師宣告「這輩子站不起來」。從一開始無法接受，到慢慢接受，甚至努力再回醫院擔任精神科醫師，幫助人解決心理問題，許超彥展現驚人的意志力。

他也以自己的醫學背景與工研院合作，研發出可以幫助更多人的機械腿，並加入脊髓損傷組織貢獻心力，一路上有妻子黃述忱深情支持，黃述忱當場獻唱，彼此的愛意展露無遺。

許超彥說，他們結婚15年，到今年為止，受傷已經8年，他非常感謝太太不離不棄的照顧，立志要做她最好的朋友，隨時都打開心認識她，讓婚姻保持新鮮有活力。

黃述忱則說，丈夫的讚美對她而言是最好的保養品，她很開心丈夫能有自信地生活下去。當年丈夫受傷那一刻，她親眼目睹這個癱瘓的過程，當下除了著急，腦中也湧現結婚時牧師說的話：「不管生死貧富，都會不離不棄照顧他。」未來的日子，依然會攜手共度。