跨年夜空氣糟透了 戴口罩備戰

2017-12-31

西部空品指標一片「紅」

〔記者楊綿傑、蔡亞樺、顏宏駿／綜合報導〕許多民眾今天晚上欣喜準備跨年，迎接新的一年到來，不過今年跨年夜，大陸冷氣團南下，跨年夜到元旦清晨低溫將下探13度，冷氣團也帶來3年來最嚴重境外污染，跨年夜台灣西部空氣品質指標（AQI）一片「紅」通通，空氣糟透了。

環保署昨晚緊急通知，今天空氣品質極可能是3年來最嚴重的一天，台灣西半部及馬祖、金門全部達「紅色警示」，最快今天早上7點，沙塵就將抵達台灣，因應空污，中央災害應變中心今天清晨8點首度二級開設。

霾害與沙塵交互影響 持續到明天

環保署空保處長蔡鴻德提醒，這一波空污相當嚴重，可能與2006年3月19日的個案類似，霾害與沙塵交互影響空氣品質，時間持續到明天元旦假期。

中央氣象局預報員程川芳說，今天受大陸冷氣團南下影響，北台灣上午就能感受明顯轉涼，中午可能只有15至16度，之後溫度將一路下滑。跨年夜至元旦清晨，台南以北、宜蘭預估只有14至15度，空曠地區甚至可能下探13度，高屏及花東也只有16至17度，冷氣團影響將持續到後天。

程川芳表示，北部、東部今上午水氣偏多，將會短暫降雨，中南部山區則有零星降雨，下半天後，北部轉為多雲，東部也只剩局部零星降雨，其他地區大致多雲到晴。如果要看曙光的話，東部機會不大，北部雖有雲，但有機會從雲縫中露臉。

環保署監資處長張順欽表示，此波冷氣團挾帶髒冷空氣，今天上午就會影響台灣，將持續到明天午後，今天台灣西半部將達到對所有族群都不健康的不良紅，雲嘉南可能會受到地表風速增強影響，局部地區伴隨揚塵現象。明天元旦，中南部擴散條件仍不佳，南部高屏地區為「紅色警戒」。

口罩戴4到8小時就會失效 必須更換

入冬以來空氣品質不佳，位於彰化縣的口罩大廠華新醫材公司生產線滿檔，華新醫材公司董事長鄭永柱說，去年該公司銷售全球口罩數量逾1億片，今年至今銷售量超過1億3千萬片，提醒民眾，口罩持續戴4到8小時就會失效，必須更換。