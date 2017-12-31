吳念真︰新世代創作力 盼延續下去

2017-12-31

已然形成不會再後退 就跟台灣民主一樣

〔記者楊明怡／台北報導〕對台灣美術史運動有深遠影響和貢獻的資深藝術家謝里法和「台灣歐吉桑」吳念真，昨日獲第三十七屆行政院文化獎。謝里法新年新希望是：「要繼續寫書和畫自己畫了一輩子的牛。」吳念真則說：「二○一七年，感覺新一代的導演跟創作者，開始做出自己的樣子，明年希望這種力量一直延伸下去。」

吳念真與資深藝術家謝里法 昨同獲行政院文化獎

吳念真說，沒想過自己會得這個獎，要把一百萬獎金分別捐給快樂學習協會和紙風車文教基金會。吳念真於九○年代開始擔任電影導演，拍攝《多桑》和《太平天國》等影片，二○○一年起投入劇場工作，創作「人間條件」系列一至六部，成為綠光劇團招牌作品，目前《人間條件一》正進行全國野台巡演，邀觀眾免費來看戲。

《人間條件一》全國野台巡演 邀國人免費看戲

對得獎理由中「擴展劇場文化社會影響力」的評語，吳念真說：「《人間條件一》一開始就想寫給原本不看舞台劇的觀眾看，現在巡演，是大家一起來完成我的心願。」他說，同時獲獎的謝里法是如此資深的前輩，讓他有點心虛，「大概是有人推薦吧？感謝、感恩。」

吳念真認為，二○一七年台灣有很多改變，其中一項他擔任金馬獎評審團主席的時候感受最深，當時看了很多作品，發現「新一代的導演跟創作者，毅然決然跟上一代告別，做出他們自己的樣子。」他笑稱，這正是「身為一個老人家期待看到的。」他可以把腳步放慢，對自己好一點。明年打算減少工作量，也計畫出書。

吳念真說，台灣很多創作者正在尋找屬於自己的風格，「屬於這個地方，但是屬於新的年代的一種風格。」「滿好的。」因為新的一代不再被舊的東西纏繞住，有他們自己的方向跟味道。「明年我希望這種力量一直延伸下去，因為它已然形成了，不會再往後退，就跟台灣的民主一樣。」

謝里法畫畫也寫書 對台灣美術史運動貢獻卓著

謝里法本名謝理發，一九三八年生於台北大稻埕。他不但擅長繪畫、雕塑、版畫，也喜歡寫詩，出版過詩畫集《呵呵一動》。藝術成就之外，評審特別指出謝里法對台灣美術史運動的深遠影響和貢獻，他著有《日據時代台灣美術運動史》、《台灣出土人物誌》，並擔任召集人，負責《台灣美術地方發展史全集》廿冊的編纂，對台灣美術史建構有深遠影響。

謝里法幽默地說，得獎的消息「很突然」，前晚部長（鄭麗君）致電道賀，用台語說：「老師好，我是麗君。」他還一直想：「麗君是誰？」

前幾天他剛好出了一本新書《人間的零件——一個畫家的收藏》，透過收藏品形塑出他經歷的時代、他的性格、素養和感情，「收藏也是一種創作，這些合起來就是我。」他打趣，與美術史相關的書不容易賣，「得獎之後，看看會不會更多人買？」