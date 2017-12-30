「蟲蟲」不健康 中醫幫你拚「生」機

2017-12-30

記者王捷／台南報導

31歲鐘先生和太太婚後積極「做人」，卻始終無法自然受孕，經檢查發現是先生的精蟲品質異常，但尋求中醫治療5個月後，精蟲品質恢復正常，成功自然受孕，今年順利生下健康的寶寶，一圓當爸媽的夢。

另一對34歲的謝姓夫妻，婚後一年多也遲遲無法懷孕，經檢查發現是先生的精蟲品質異常，經藥物、維他命和鋅治療一年，仍不見改善，轉而尋求中醫治療，經過6個月後，精蟲品質恢復正常，不久後太太成功自然懷孕、產下健康的寶寶。

根據統計，不孕夫妻中，男性所致不孕比例約占3到4成，原因包含精蟲品質異常，例如染色體異常、荷爾蒙異常、精索靜脈曲張等，或是先天性無輸精管症或後天輸精管阻塞、陽痿、早洩、無法射精等。

一般來說，精蟲品質異常較常見，像是精蟲數量少於2000萬、精蟲活動力小於50%、型態異常小於14%等，均屬於精蟲品質異常，與塑化劑、PM2.5、抽菸、喝酒、久坐、接觸有毒化學物質及輻射線、高溫環境工作相關。

台南市立醫院中醫部醫師張烱宏說，鐘先生在高溫環境下工作，屬於濕熱體質，以清熱化濕藥物調理為主，並針灸豐隆穴與三陰交穴；謝先生工作久坐，繁忙又缺乏運動，體質屬於肝氣鬱滯，以疏肝理氣調理為主，並針灸陽陵泉、太沖穴位。

中醫調理 7成順利生子

張烱宏說，自己收治的精蟲品質異常男性中，約7成經中醫調理可成功讓老婆受孕，建議面對不孕問題應及早檢查、治療。