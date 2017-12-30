9旬阿嬤屁味特別臭 竟是大腸癌

2017-12-30

記者劉濱銓／南投報導

南投一名9旬老婦人，最近放屁味道變臭，且放完屁內褲還會濕濕的，家人驚覺有異，趕緊帶往醫院檢查，不料竟然是大腸癌。醫師表示，屁味與腸癌並無絕對關連，但排便習慣或腸道蠕動型態改變仍是警訊，可進一步檢查，以利早期發現、早期治療。

南投醫院直腸外科醫師廖師賢表示，以手指進行肛門觸診時，在該名患者距離肛門5公分處摸到腫瘤，做完大腸鏡及切片檢查後，確診為大腸癌第2期，現正接受治療中。

屁味改變是警訊

他強調，放屁、排便臭不臭不能當作大腸癌判斷依據，但仍是腸道蠕動型態改變的徵象，當腸道裡的狀態改變時，會以放屁味道變臭等形式表現，確實是個警訊。

他也提及，由於屁的氣味與飲食、生活型態有關，若民眾經常放臭屁及連環屁，且伴隨黏液、腹部脹痛、排便習慣改變、貧血等症狀，必須多留意健康狀況，恐是細菌感染、消化道出血或體內有惡性腫瘤。

廖師賢說，據衛福部國健署資料顯示，大腸癌已蟬聯國內癌症首位長達10年，且1年約1萬5000多人罹患腸癌中，有2至3成是直腸癌，由於直腸癌有一半機率可在肛門指診時初步篩檢，因此呼籲民眾對肛門指診、腸鏡等侵入性檢查不要心生恐懼而抗拒。

南投醫院院長洪弘昌則說，由於大腸癌初期症狀不明顯、容易被忽略，建議50歲以上民眾定期做腸鏡檢查，若有家族史則建議40歲以上就檢查，一旦出現排便習慣或糞便形狀改變，甚至血便等，應儘速就醫檢查。