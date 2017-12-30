大腸包小腸 男大生「腸套疊」腹痛就醫

2017-12-30

記者湯世名／彰化報導

20歲的李姓男大生莫名肚子痛，原以為是壓力太大導致「腸躁症」發作，但症狀日益嚴重，進而至診所就醫，醫師懷疑是「急性闌尾炎」協助轉至彰化基督教醫院，經電腦斷層檢查卻發現有一段小腸鑽進去升結腸裡，造成「腸套疊」，所幸手術處置後順利出院，之後病理報告顯示為「低度惡性闌尾黏液性腫瘤」。

彰基大腸直腸外科主治醫師張譽耀指出，為李同學檢查時，發現右下腹有壓痛情形，因為無法排除「急性闌尾炎」，進一步安排腹部電腦斷層檢查，結果發現沒有明顯的「闌尾炎」，反而是有一段小腸鑽進去升結腸裡，疑似「腸套疊」，接著安排微創手術，術中發現闌尾有一顆3公分的腫瘤，是造成「腸套疊」的原因，經進行腹腔鏡右側半結腸切除手術後成功處理。

罕見闌尾惡性腫瘤

張譽耀表示，「闌尾惡性腫瘤」相當罕見，約占消化道惡性腫瘤的0.5%，通常沒有症狀，有些以「急性闌尾炎」表現，有些則以「腸套疊」表現，且診斷上很困難，往往是患者術後病理報告出爐，才知道不是「急性闌尾炎」，而是「闌尾惡性腫瘤」。

他指出，「腸套疊」分為幼兒型和成人型，其中，「幼兒型」多好發在2歲左右的幼兒，發生時常造成幼兒腹痛、腹脹或腸阻塞，治療只需大腸鏡復位即可，少數才需要手術治療；「成人型」大多都有病灶，可能是大腸癌、闌尾癌或大腸發炎，這些病灶多半需要手術治療才會康復。

張譽耀說，幾年前「腸套疊」手術主要利用傳統開腹方式，但近年手術技術進步，大多可以腹腔鏡微創手術進行，不只傷口小，術後恢復也更快。