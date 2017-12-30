82歲阿公玩竹籤 巧手幻化瓶中建築

2017-12-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕「台電高壓電塔、帆船、寶塔、涼亭、天秤、水車、蒙古包…」所有現實世界中的建築物，在南投縣魚池鄉草根藝術家、「瓶中建築師」許煌烟的巧手下，都能透過竹籤變化成袖珍的瓶中乾坤，作品中還有「世博台灣館」，裡頭的球體構造以乒乓球做成，惟從瓶口根本放不進去，令觀賞者好奇不已，也對八十二歲的許煌烟依舊能製作精巧的瓶中建築相當佩服。

台北101大樓栩栩如生

許煌烟年輕時替台電在水里鄉明潭水力電廠構築隧道，早期隧道的弧形結構都由人力搭建，他便在工作中累積建築經驗，並從九二一大地震後，開始嘗試瓶中建築創作，至今已十多年，累積作品逾百件，到現在還會向人收集酒瓶，甚至花幾千元買洋酒給人喝，只為留著空瓶創作。

他說，「心靜」是製作瓶中建築的不二法門，不能緊張、發脾氣，材料則僅是竹籤、白膠，再以一支長筷沾附物件置於瓶內，每天只能做一部分，等白膠乾燥後，再繼續下個階段，每件作品約歷時二個月，創作題材包羅萬象，要是看到喜歡或造型特殊，他就會嘗試創作。

例如台北一○一就做過好多個，放置作品的大型玻璃瓶還委由新竹廠商特製，世博中國館也有二、三個，其他像是造型特殊的金門電話亭、農村時代的古亭畚、水車等，也都被他「收服」進瓶內。

世博台灣館球體構造令人稱奇

另外，會做「世博台灣館」則是友人當時與新竹市政府競標場館失利，為安慰他才創作，至於乒乓球如何放進瓶內？則是剖半後才在裡頭組裝，縱使如此，要黏牢球體也相當不簡單。

許煌烟表示，近期魚池鄉建醮，受主廟麒麟宮代化堂之邀出借展品，惟因年邁，雙手穩定度欠佳，要把長筷穩穩伸進瓶內黏貼愈來愈不容易，雖近年作品較少，但他仍會繼續創作，再把世界景物變成驚豔的瓶中建築。