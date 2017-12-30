元旦連假首日 國道車流量估平日1.4倍

2017-12-30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是元旦三天連續假期首日，交通部國道高速公路局預估全線車流量一百一十五百萬車公里，約為平常日一．四倍。國道五號上午七點至中午十二點實施高乘載管制；每日夜間零時至清晨五時，國道全線雙向暫停收費。

零時至清晨5時 國道免收費

國道昨日下班時間出現車潮，交通部國道高速公路局科長蔡明哲表示，主要是一般下班車潮，壅塞情況都在北部、中部都會區附近。

今日國道南下重點壅塞路段包含，上午八點至下午三點國一湖口至新竹系統、上午九點至下午一點彰化系統至埔鹽系統；上午八點至中午十二點國三鶯歌系統至關西、上午八點至十一點快官至南投；上午六點至下午三點，國五南港系統至坪林。高公局表示，這些壅塞路段行車時間，預估都較平常增加三至五倍，呼籲民眾避開。

除重點壅塞路段外，明日上午還有易壅塞路段，像是國一南下楊梅至新竹系統、北上仁德系統至永康、台中至大雅、內壢至中壢、東湖至汐止；國三南下新台五路至南港、三鶯至關西、南州至林邊、北上中和至安坑等。下午則有國一南下五堵至汐止、三義至后里、台中系統至大雅、北上埔鹽系統至彰化、八堵至基隆；國三南下新台五路至南港系統、北上新店至南港系統；國五北上宜蘭至坪林。

國三新竹至燕巢段 通行費8折

元旦連假期間，國道採單一費率，無每日二十公里免費里程及長途折扣，不過國三新竹系統至燕巢系統，有通行費八折優惠，另外，每日夜間零時至清晨五時，國道全線雙向暫停收費。國一平鎮系統、埔鹽系統南下入口，則於晚間六點前封閉。