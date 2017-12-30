總結2017》臭氧濃度微升 空污連5年下降

2017-12-30

〔記者楊綿傑／台北報導〕空污議題全民關心，面對外界質疑空氣品質越來越差，環保署昨公布二○一七年空氣品質監測統計，主要污染物五年來均呈現下降，只有臭氧（O3）微幅上升，環保署解釋，這與整體東亞臭氧濃度上升、境外傳輸，以及硫氧化物減少、PM2.5下降有關，不過整體而言，高濃度臭氧狀況仍是下降趨勢。

環保署報告統計期間從今年元旦到十二月十五日，包括細懸浮微粒（PM2.5）手動及自動測值、懸浮微粒（PM10）硫氧化物（SO2）、氮氧化物（NO2）、一氧化碳（CO）都逐年下降，只有臭氧八小時ＡＱＩ大於一○○的部分呈現上升態勢。

環保署監資處長張順欽分析，臭氧八小時ＡＱＩ大於一○○的站日數，雲嘉南、高屏、花東空品區為上升，但ＡＱＩ大於一五○的站日數，全部空品區皆下降，顯示雖臭氧中高濃度比例上升，但臭氧高濃度比例是下降的。臭氧濃度與許多因素相關，包括東亞地區臭氧背景濃度上升、境外污染傳輸、氮氧化物的減少使得與臭氧反應「滴定效應」減少，也有國外研究顯示PM2.5降低，臭氧反而會升高。至於PM10的部分，ＡＱＩ大於一○○的站日數，雲嘉南、高屏都呈現上升態勢，張順欽解釋，這跟氣象因素有關，可從幾個面向來看，如中南部今年年均溫較去年高、南部今年降雨日大減、台南及高雄今年降雨量銳減等，皆會造成影響。此外，裸露地產生揚塵也是重要因素。

對於民眾認為空氣品質越來越差，環保署空保處長蔡鴻德說，民眾開始關注PM2.5，加上媒體報導，會有空氣越來越差感覺，從實際數據上看，空氣品質大致越來越好。