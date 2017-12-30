總結2017》 今年均溫24.4度 挑戰70年最暖紀錄

2017-12-30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年已近尾聲，中央氣象局昨分析，今年到本月廿七日止，年平均溫度達到廿四．四度，已經平了有完整測量年均溫七十年來的歷史高溫，是否進一步打破歷史紀錄，氣象局不排除可能，但還要再觀察。

氣象局表示，年平均溫度是指全台十三個平地測站的溫度之平均，最早可以回溯到一九四七年；去年的年平均溫度廿四．四度，今年由於春雨偏少、梅雨及颱風季雨量集中、夏秋季明顯高溫，因此至本月廿七日止，年均溫已達到與去年相同數字，剩下四天將是關鍵，不排除今年年均溫創下七十年來最暖紀錄。

反聖嬰發展 明年第一季偏暖少雨

反聖嬰現象會讓冬天異常寒冷，如果反聖嬰訊號微弱，北半球大部分國家將出現暖冬現象；展望未來一季，氣象局說，目前反聖嬰正逐漸發展，雖其強度可能偏弱，但仍有增強東北季風的機會，進而減緩下一季暖化趨勢，並可能使地處背風面的中南部雨量減少。氣象局綜合相關數據模式，預估明年一至三月各地平均氣溫以正常至略微偏暖的機率較大，雨量則可能偏少。

在水情部分，水利署副署長王藝峰說，近三個月來，新竹以南降雨量相較以往同期大概只有六成，所以水情較緊張的竹苗已實施一階限水；台南燈號雖然呈現水情稍緊綠燈，不過目前尚算穩定，對於氣象局預測未來雨量偏少，王藝峰說，期待明年春雨降臨，會持續監控水情。

今天是連假第一天，氣象局預報員張承傳指出，白天東半部易下雨，大台北到了晚上下雨增加、範圍擴大，溫度上仍屬舒適，北部地區廿三至廿四度、南部地區廿五至廿六度，水氣要到明天上半天才會逐漸減少。