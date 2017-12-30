跨年夜霾害襲台 恐達橘紅害

2017-12-30

〔記者楊綿傑／台北報導〕要跨年了，許多民眾計畫出門狂歡跨年、迎接新年到來，但這次跨年夜受冷氣團影響氣溫下滑，北部下探十四度、南部也只有十六、七度。且伴隨而來的境外污染物也將造成空氣品質不佳，預估多數地區空氣品質指標（ＡＱＩ）都將達到警戒橘，部分地區可能會達到不良紅，提醒民眾應注意保暖及自身健康維護。

環保署監資處長張順欽表示，近日中國甘肅地區觀測到沙塵暴狀況，可能使沙塵揚起的狀況更加嚴重，目前預計卅一日下午到明年元旦上午影響台灣，ＡＱＩ幾乎都達到警戒橘，局部地區可能達到不良紅。

環保署表示，後續影響還須視實際傳輸情況及路徑而定，會持續嚴密觀察，此波沙塵暴若確實影響台灣，將是連續三年跨年受到空污侵襲。

明起轉乾冷 追得到今年最後日落

氣象局預報員張承傳表示，明天下午起各地將由雨轉多雲，剩下東部局部地區會有零星雨，受大陸冷氣團南下影響，最冷的時候落在跨年夜，北部、東北部地區可能出現十四至十五度低溫，南部十六至十七度。元旦當天，溫度會略微回升，但幅度不大，北部大約十八至廿一度、中南部大約廿三至廿六度。

有許多民眾會追逐今年最後一天的日落及迎接明年元旦曙光，依據氣象局資料顯示，台灣本島最晚日落位於台南安平、高雄西子灣、屏東關山，時間約為傍晚五時廿五分，外島最晚日落則是太平島、時間為六時十一分。

元旦東部有雲 看日出要碰運氣

在元旦日出部分，台灣平地最早日出位於台東蘭嶼東清、清晨六時卅三分，本島平地最早日出則是台東三仙台及屏東墾丁龍坑，時間為清晨六時卅五分。

至於能否順利見到今年最後的日落及新年元旦的日出？張承傳分析，由於卅一日下午後天氣轉好，西部地區看到日落應該問題不大，但是日出的話，則因東半部可能有低雲，所以需要碰碰運氣。