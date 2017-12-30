過期混新品 混蛋賣6年

2017-12-30

第二大蛋品通路商涉賣黑心蛋

〔記者魏瑾筠、謝武雄、張聰秋、邱灝唐／綜合報導〕全國第二大蛋品通路商萇記泰安蛋品、泰頂山農產品公司五十六歲負責人李春明等六人，為減少雞蛋報廢損失，涉嫌從二○一一年起，將廠商退貨、外觀仍完整的蛋品，混入新鮮蛋品重新販售，或打成蛋液轉賣給烘焙坊、快炒店。六年來，民眾吃下肚的黑心蛋難以計算。桃園地檢署廿八日指揮搜索，李春明訊後以三百萬元交保。

負責人300萬交保 稱蛋沒問題

李春明昨離開地檢署時，仍堅稱蛋沒有問題、沒有將回收蛋重新銷售，他強調：「不是回收，原本就是會退（貨）。」記者追問是否有將過期的蛋賣給下游店家？他則未回應。

逾期蛋改標 或打成蛋液再賣

檢調追查，李春明等人為減少雞蛋報廢的損失，涉嫌指示司機載運蛋品給通路業者時，一併載回即期或逾期蛋品，由員工檢視後，將外觀完整的蛋品混入新品，以塑膠盒包裝，印上當天日期及十五天有效期限後，重新出貨販售；外觀破損的蛋品則打成蛋液，與其他新鮮蛋液一起賣給烘焙坊、快炒店使用。

據悉，該公司每天約可銷售三萬盒、卅萬顆蛋，幾乎都採賣斷方式；但該公司另與全聯協定，即期或逾期的蛋品可退貨，一天約有兩百盒退貨，其中一成改標、九成打成蛋液重新販售。萇記泰安蛋品每月銷售七千公斤液蛋，每瓶售價五十八至六十元。

每天賣30萬顆蛋 恐吃下肚

桃檢於今年十月接獲民眾檢舉，蒐證後於廿八日傍晚，搜索李春明住處及位於桃園、彰化、台南的營業處等五處，查扣相關帳冊、交易明細等；另向全聯、大潤發等業者調取相關退貨文件，傳喚被告及證人共十八人，衛生局人員也到場稽查、封存過期蛋。

李男偵訊時僅坦承改標，否認打成蛋液販售；不過，檢調、衛生局人員前往工廠搜索時，發現員工正在將標示「EXP20171214」的逾期蛋打成蛋液，將持續釐清蛋液流向。

訊後依刑法「三人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書」等罪嫌，諭知李春明三百萬元交保；另五人包括李春明兒子、液蛋組組長及員工，分別以一至五萬元交保。

桃園市衛生局表示，將依「食安法」裁處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

萇記泰安蛋品位在彰化縣芳苑鄉的洗選蛋場、台南仁德區洗選場，經當地衛生局稽查結果都合法，未發現逾期產品。