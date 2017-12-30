甄試大撞期 教部祭分散分流對策

2017-12-30

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊，高教面臨倒閉潮威脅，部分大學無所不用其極地搶招學生，台大副教務長張耀文昨天更踢爆，全國約有二成學系是「假面試、真綁票」，藉由考試日程的撞期、安排幾乎整天的面試，綁住申請的考生無法再趕赴他校甄試，教育部和招聯會應該要禁止這種沒有實質面試內容、不道德又違反程序正義的假甄試。

被踢爆2成是假面試、真綁票

張耀文表示，台大各系都有招生委員會，台大本身也有廿五個學系撞期，校方將盡「洪荒之力」使撞期的廿五個學系數降到最低，一月中對外說明。目前朝兩大方向進行，台大將向招聯會提案，以勘誤的方式更改簡章甄試日期，希望與其他大學好好協商減少撞期。

張耀文也表示，如果教育部和招聯會反對台大更改簡章，只能自行協調整併衝堂的學系，以前是每個學系都要考一次，改成考一次可申請很多系，例如將物理、數學等科訂出共同考試時間，考生持一份考卷成績即可申請台大很多學系；另外一種解方是切成「上午場」和「下午場」，不得已再加開「晚上場」。

教育部高教司長李彥儀表示，教育部在簡章確認之前，已盡力呼籲各大學錯開甄試時間，但仍有這麼多校系撞期，教育部和招聯會的共識是不改簡章，但採取「分散分流計畫」補救，同一天分成不同時段，協助學生順利甄試。

招聯會召集人、清大校長賀陳弘表示，甄試分為多天期及只限當天，二百五十個校系是只限當天，公告的簡章是教育部、招聯會與各大學對考生的承諾契約行為，即使將四月十四日改到四月十三日，仍有撞期問題，分散分流計畫是協調校系開放上下午的彈性，筆試彈性雖較小，所幸筆試校系不多。