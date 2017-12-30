系主任搞鬼 名舞者甄選第1竟落榜

2017-12-30

〔記者陳慰慈、凌美雪／綜合報導〕今年國家文藝獎舞蹈類得主姚淑芬，四年前參加國立台灣藝術大學舞蹈系專任教師甄選成績第一，最後卻是排名第二的「張婷婷TTCDance」舞團藝術總監張婷婷獲錄用，姚淑芬委屈落淚抗議，「我要真相！」提出告訴。檢方查出時任系主任的吳素芬涉嫌竄改「擬聘建議表」，最後採不記名投票導致姚女落選，新北地院昨依偽造文書罪判吳女一年四月徒刑，仍可上訴；姚淑芬昨婉拒受訪，表示已全權委託律師處理。

今年文藝獎得主 4年前台藝大甄選高分落選

二○一三年一月間，台藝大公開甄選舞蹈系專任教師，五名應徵者中，姚淑芬拿下九十二．四分為最高，其次是張婷婷的八十七．二分，但時任系主任吳女卻將「擬聘建議表」上的「順位欄」竄改成「面試序號欄」，在旁簽下姓氏「吳」，並註記「本系沒有依順位排序，敬請鈞長勾選」等文字，校教評會誤以為擬聘教師未以成績排序，後採無記名投票決議選出張婷婷，姚淑芬反而落選。

法院審理時，吳女原本仍堅稱當時沒排優先順序，後來又改口說自己是把「面試成績序號」漏字誤寫成「面試序號」，但系、院教評會多名與會者及行政人員皆證稱，確實有按該校「專任教師聘任辦法」排列出優先順序，法院據此認定吳女有罪。

前年6月姚淑芬 已獲聘在台藝大任教

姚淑芬事後分別提起刑事及行政訴訟，最高行政法院前年六月判姚淑芬勝訴確定，台藝大因此聘姚淑芬為台藝大教師，吳女則已在二○一三年七月卸任系主任。

姚淑芬是知名舞蹈家，曾獲台新藝術獎表演藝術獎，今年更獲頒國家文藝獎殊榮，評審指出，姚淑芬「透過女性細膩視角，創造多元而獨特的舞蹈風格，舞作關懷社會議題，堪稱近年跨域跨界風潮的重要人物。」