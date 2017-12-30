學校占比與學生總數 上限都放寬

2017-12-30

〔記者蘇芳禾、江志雄／綜合報導〕實驗教育在二○一四年公布後，目前學校型態實驗教育的公私立學生數已達五千多人，許多特色學校一位難求。立法院昨天三讀修正通過實驗教育三法修正案，不僅放寬實驗學校占比與學生總人數；學校型態實驗教育也向上延伸到專科以上階段。此外，過去部分非學校型態的實驗教育學生沒有學籍、無法轉學問題，也透過此次修法解決；中央政府的補助也明確入法。

實驗特色學校不再一位難求

實驗教育三法修正案，包括學校型態實驗教育實施條例修正案、公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例修正案、高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例修正案。

外籍師可不限教學 申請許可

修正案內容包括，私立高中以下的實驗教育學校、受主管機關委託之機構、團體以及實驗教育機構，可以聘僱經工作許可的外國人，從事學科、外國語文課程教學、師資養成、課程研發及活動推廣工作，並得檢具相關文件，向教育部申請許可。

鬆綁學生人數部分，實驗教育學校每年級學生人數上限從四十人放寬到五十人，國中小至高中教育階段，學生總人數上限從四百八十人，鬆綁到六百人，專科以上實驗教育學校部分，專科班至碩士班上限為五百人。

無學籍者可發給身分證明 享受教權

以往許多非學校型態實驗教育學生沒有學籍，有些人會找學校「寄學籍」，無學籍者在轉學時常遭遇困難，修法後，未入學高級中等學校學籍者，可以由主管機關發給學生身分證明，享有各受教權。

宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高中校長郭朝清說，華德福教育源自於歐洲，學校希望聘用更多學有專精外師到校授課及教學示範，進一步落實學校教育理念。

宜蘭縣公辦民營人文國中小校長馬駿良表示，法令放寬也要有配套，例如學生人數增加，校舍就會不足，家長教育價值觀跟不跟得上，也是問題，而實驗教育強調情境，有相關國家人員進駐教學，就是情境教育最佳典範，很樂見這方面的放寬。