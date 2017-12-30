首間實驗教育大學 最快108學年成立

2017-12-30

實驗教育3法完成修法 延伸到大學 將採小而美模式

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院昨天完成實驗教育三法的修法，教育部高教司長李彥儀表示，實驗教育首度延伸到大學，將採取「小而美」模式，實驗大學只可設大學部和碩士班，學生總人數上限五百人，政府認為有必要也可指定一所公立大學辦實驗教育，因相關配套子法待訂定，首間實驗教育大學最快要一○八學年才可成立招生。

不宜設博士班 總人數上限500人

李彥儀表示，實驗教育大學具有實驗性質，因此一校的學生總人數上限為五百人，大學部上限三百廿人，碩士班上限一百六十人，不宜設博士班。

被列專案輔導或退場學校 不得申辦

既然是實驗教育，即不受現行與大學有關法令的規範。不過，被列為專案輔導或轉型退場學校不可以申辦高等實驗教育。

但李彥儀表示，申辦計畫書必須提出要辦什麼型態的實驗教育，申辦目的及課程，要鬆綁哪一個法規條文，且必須要有替代方案，以確保教學品質，例如現行規定大學校地至少要有兩公頃，申辦實驗教育大學者如認為不須有那麼大的校園，就要說清楚適合的規模，教學與課程設計，如不受大學法一二八個學分條件限制，必須另提替代方案經教育部審核。

台灣全人與民主教育協會秘書長、全人實驗中學副校長陳振淦肯定修法，呼籲教育部以更開放、更前瞻的心胸，讓各級政府都有與民間合作小而美公辦民營實驗大學的法源，讓台灣的高等教育可更加多元化。教育部也應儘速修訂相關辦法，認定實驗學校為師培的實習機構，才能快速涵養師資具備實驗教育的理念與素養。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，立法院將實驗教育學校所占比率，由政院版的最高三分之一減為十五％，予以肯定，也呼籲教育部對實驗學校必須嚴加把關。