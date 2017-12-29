為脫貧苦讀 他考上台大醫學系

2017-12-29

鳳中黃湧錞︰輸在起跑點 就得更努力被注意

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山高中學生黃湧錞，努力讀書脫貧，成績名列前茅，積極參加科展獲獎，還擔任學校合唱團幹部，兼具理工與人文氣質，今年透過「希望入學」，考上台大醫學系，創下鳳中應屆上榜最佳成績。

參加科展獲獎也任合唱團幹部

黃湧錞二歲時，因父親替人作保負債，舉家搬遷高雄，父親在工地打零工工，不料祖母、母親相繼生病，醫療費用負擔沉重，仰賴父親苦撐家計，直到祖母因病去世，母親開刀後病情改善，一人兼二份工作，上午幫人賣餐包，下午擺攤賣蔥油餅，貼補家用。

父親經常工作受傷卻很堅強，不希望兒子讀書有煩惱，黃湧錞看在眼裡、痛在心裡，堅定告訴自己要好好讀書，每天讀書到凌晨一時，他在校成績優異，榮獲化學南區比賽特優、高屏區生物學科能力競賽第三名等，更擔任學校合唱團幹部，具備領導人特質。

黃湧錞也很貼心，經常到母親攤位幫忙，再利用時間讀書；導師陳冠仁一度因黃湧錞在校病倒送醫，代為幫忙黃母顧攤，讓媽媽能到醫院看兒子，凸顯黃家經濟負擔大。

黃湧錞分享自己的座右銘︰「也許因為上天的忽視，使你輸在起跑點，意味著你得更加努力，讓上天注意到你」，他鼓勵貧生把握現在，努力讀書才能脫貧。

黃湧錞說，母親原本希望他能當警察，有份穩定的工作，如今他考上台大醫學系，未來當醫生希望能照顧家人，改善家庭經濟，最重要的是，要對社會有幫助。