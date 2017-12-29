塵爆倖存／四肢剩左手 黃博煒點字出書

2017-12-29

燒傷面積95％ 走過鬼門關 完成學業還登山

〔記者林惠琴、翁聿煌／綜合報導〕二○一五年六月二十七日，八仙樂園的彩色派對因粉塵爆炸，造成約五百人傷亡，廿五歲的黃博煒也是其中一位，在鬼門關前走一遭，最後以截肢換取活下來，四肢僅剩左手有些許功能，他熬過重重難關，完成學業、打保齡球、登合歡山，更以觸控筆點字完成長達九萬字的書「但我想活」，展現勇者不懼的強大能量。

被問放棄急救或截肢保命 內心天崩地裂

八仙塵爆讓黃博煒跌落人生谷底，全身三度燒傷、面積達九十五％，情況十分不樂觀，父母忍痛問他一道選擇題：「要放棄急救、到另一個世界當天使，還是截肢保命、存活率不到十％？」當時躺在床上、靠著葉克膜插管維持生命的他，內心天崩地裂，號哭卻發不出聲音，眼淚直流，直言「太震撼」！

「人生才要起飛，憑什麼離開！」家人支持的力量，以及一股不甘心激勵了黃博煒。他說，過去二十幾年努力生活，高中起打工補貼學費、自己玩的自己賺，發補習班傳單、路邊舉牌、飲料店全部做過，同時考上大學、取得十張電腦與電路相關證照，好不容易到科技公司實習，還有很多事沒做，怎能放棄？他坦言：「最怕的不是要努力，而是沒有努力的機會」。

所幸黃博煒手術順利，術後一個月喝到第一滴水，他說：「那是人間極品」、「一種活著的感覺」，恢復進食也花了兩個月，原本的日常要極度努力才能獲得，儘管表現陽光、樂觀，卻是「不得不勇敢」，心境的轉變堆砌出一顆強心臟，如今回首，「這條路難，但也沒有想像中那麼難！」

住院長達七個月，又要面對漫長復健生涯的黃博煒說，過程要習慣失敗，失敗是一種常態，歷經失敗後，能做的事也增加，像是去年九月開始使用電動輪椅，上廁所、搭捷運、買菜都自己來，也利用遠距教學參與考試，在今年取得大學文憑。

近7個月時間 觸控筆一字字點下9萬字

「不是做不到，只是要花時間！」黃博煒分享，自己打保齡球要推四、五十次，球才碰得到瓶子；爬合歡山也是經過三、四個月訓練、模擬，抱持「跟它拚了」的心態，終能飽覽原以為此生無法親眼朝聖的登頂風景。

黃博煒努力學習自立，結果有人在網路上罵他「不該拖累父母！」還有一次他坐電動輪椅外出買雞排，等候時，竟有婦人要他讓開，理由是「你的模樣會嚇到小孩」。但別人的憎惡、歧視，黃博煒都以強大的心理素質包容寬恕對方。他說，因為有更多人鼓勵、幫助他。

為了讓曾經給予協助的醫護人員、捐款的社會大眾知道付出沒有白費，黃博煒發現分享自我經歷能激勵人心，決定出書，用六、七個月的時間，以觸控筆一字一字點下九萬字，以「有志者從不妥協」勉勵其他傷友，為他人的生命帶來正能量，「這就是我存在的價值！」