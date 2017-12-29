醫改會安寧資源評比 嘉市與宜縣最佳

2017-12-29

〔記者林惠琴／台北報導〕國內癌症時鐘再快轉六秒，安寧需求恐有增無減，醫改會昨發表「在地好命善終資源縣市排行榜」，非六都的嘉義市、宜蘭縣獲得五星級成績最亮眼，六都則以台北市四星級最佳。

醫改會邀請十位醫師、學者等專家，針對各縣市安寧資源，以及醫療院所實際開辦情形、末期安寧利用率、民眾資訊取得與認知、投入經費與宣導等項目進行評比，結果發現醫師市長的嘉義市、台北市，分別位居非六都、六都的龍頭。至於原本「安寧零資源」的雲林縣與屏東縣也已明顯改善，但高雄市、苗栗縣、雲林縣、新竹縣、彰化縣與新北市則僅為一星級，可再努力。

醫改會董事長劉淑瓊指出，嘉義市在安寧資源的充足性、可近性、政策性獲得高分外，更透過衛生局與嘉基醫院協助基層推動居家安寧，也結合社區藥局解決嗎啡供應的困擾，值得各縣市學習。

根據醫改會統計，醫學中心動輒上千張病床，安寧病床僅約八至二十八床不等，但劉淑瓊表示，安寧病床常被醫院視為賠錢貨，導致為數不多的床數「只設不開」、「只開不收」，有些醫院使用率不到五成；另安寧居家療護實際服務率，也僅七成縣市超過五成。

此外，醫改會委託台灣指標民調隨機抽樣一○七三位民眾調查發現，民眾對安寧資訊出現「三低現象」，包含僅八．九％知道附近哪裡有居家安寧團隊、不到三成有聽過或看過安寧相關資訊、知道「病人自主權利法」也只有二十四％。

台灣安寧緩和醫學學會理事長蔡兆勳說，人生末期面臨苦與難，基於人權關懷與民眾尊嚴，必須降低痛苦指數，因此安寧緩和醫療很重要。劉淑瓊建議，政府要確實掌握安寧病床實際開床、占床率及等床時間，並進行查核、公開資訊，同時須加緊準備好預立醫療照護諮商的在地團隊、經費補助或支付設計，別讓二○一九年實施的「病人自主權利法」空殼上路。