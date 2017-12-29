不吸菸者罹肺癌增多…國健署研究大規模篩檢

2017-12-29

〔記者吳欣恬／台北報導〕衛福部昨公布二○一五年癌症登記報告，其中肺癌的發生人數比二○一四年增加六二四人，標準化發生率提高○．六％。由於肺癌患者非吸菸人口的比例越來越高，國健署和台灣肺癌學會正進行一項領先全球的研究計畫，針對不吸菸族群展開大規模的篩檢，有別於其他國家仍以吸菸族群為主要對象。

台灣肺癌學會理事長、台北榮總一般胸腔科主任陳育民指出，台灣肺癌學會自二○一四年起和國健署合作「以低劑量電腦斷層掃描篩檢肺癌高危險群之研究」，針對未吸菸、 吸很少或是已戒菸十五年以上的族群，有高危險因子包括肺癌家族史、家中或工作環境有二手菸、廚房油煙、有肺結核或慢性肺阻塞等肺部疾病、年齡五十五至七十五歲者。

二○一五年開始進行篩檢，截至今年八月，已收案七六六四人，經過低劑量電腦斷層掃描後，其中一七五人檢出早期肺癌，比率約二．二八％，除了鱗狀細胞癌和小細胞肺癌各一例，其他一七三人皆為肺腺癌。

下一步將研究空污與肺癌的關連性

陳育民說，目前第二期計畫剛結束，目標希望能收案一萬兩千人，才能對國人整體情況達到統計學上意義，但何時能完成，要看國健署的經費預算而定；下一步將和國健署討論，可能找出居住地位於空污較嚴重地區的案例，研議是否進一步納入分析，了解空污與肺癌的關連性。

台灣肺癌學會秘書長、台北榮總胸腔腫瘤科醫師羅永鴻指出，未來是否要將低劑量電腦斷層掃描納入全國性的篩檢，還要評估經濟效益，畢竟一次檢查要價五、六千元。預計明年將公布初步研究結果，找出不抽菸罹肺癌的高風險族群和年齡層。