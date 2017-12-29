民間組織社工 明年加薪1千元

2017-12-29

補人力缺口 承接政府委託案 衛福部提高補助

〔記者林惠琴／台北報導〕社會弱勢及家庭悲劇事件層出不窮，建立完整的社會安全網是總統蔡英文的政見，但國內社工人力缺口大、勞動條件待改善，衛福部社會救助及社工司長李美珍表示，從明年元旦起，要為承接政府委託案的民間組織任職社工，每月加薪一千元，並擬逐步推動全面證照化。

建立完整社會安全網 改善勞動條件

衛福部統計，目前國內社工人員共一萬三五八九人，若參考香港以一名社工人員照顧一千名民眾計算，人力缺口尚有九千多名，因此長期以來，社工界一再反映希望調整勞動環境。

李美珍指出，今年衛福部通盤考量後，已修正社福補助項目及基準，針對有承接政府委託案、辦理相關業務的民間組織，將補助社工「專業服務費」（人事費），從現行社工每人每月的三萬三千元增至三萬四千元、督導也從三萬七千元增至三萬八千元，等於加薪一千元。

本週陸續辦論壇 擬推動社工全面證照化

此外，李美珍說明，為更完善社工專業制度，強化專業性、有機會改善勞動條件，並更能把關民眾獲得服務品質，本週起陸續在北、中、南、東舉行論壇，邀請社工相關人員對於考試制度、養成教育、訓練與督導制度、人力進用或職業安全與勞動條件進行討論，研擬推動社工人員逐步全面證照化。

國內社工人員可分為通過國家考試、取得證照的社工師，現約近六千人，以及其餘的一般社工，李美珍提及「社會工作師法」長達二十年未全面檢視修正，但社工人員的教、考、訓、用也應與時俱進，將透過討論規劃具體方向，預計明年一月有初步內容。

民間接政府案比例高 社工師肯定補助

台北市社工師公會理事長李宏文指出，民間組織承接政府委託案的比例非常高，衛福部提高補助給予肯定，但這筆錢並未涵蓋雇主要負擔的勞健保相關費用，因此部分營運較困難的團體會從中扣除，卻被基層社工人員誤解中飽私囊，造成近幾年社工界的勞資關係緊張，認為若辦理兒少保護等法定項目，政府應一併補助較合理。

建議過渡時期採登記制 讓社工有時間考試

李宏文也提及，社工界對於全面證照化與否一直存有對立，或許可逐漸推動，但須檢討社工師考試命題學術、實務不均，否則現在考中率比律師還低，人力缺口恐更大，並建議過渡時期採登記制，社工師或修學分的社工多軌並存，讓大家有時間考試。