過敏性外耳道炎 聽聲像隔層膜

2017-12-28

圖‧文／陳建志

一名50歲男性聽聲音時，兩耳總覺得「悶悶」的，好像隔著「一層膜」，特別是在夜闌人靜時，還會聽見低頻的嗡嗡聲。不僅如此，兩耳深處還會有點癢癢的。

一年來他為此到處尋醫，醫師都認為是「耳神經老化」，建議與之「和平共存」或是配戴助聽器，但患者覺得自己聽力沒有問題，並不想配戴助聽器。

經人建議服用維生素B群和銀杏萃取物等保健食品後，症狀依然持續。就醫時，聽力檢查和鼓室圖均無異常發現，但耳道顯微內視鏡卻發現兩側耳道及耳膜周圍均有發紅擴張的血管。其實該名患者罹患的是過敏性外耳道炎。

正常外耳道上其實不太容易見到擴張的血管，但當身體出現過敏反應，組織胺隨著血液循環到達此處時，血管會因此而擴張，耳道也會發癢；倘若連鼓膜周圍或鼓膜上的血管也跟著擴張時，就會影響到鼓膜對於聲音傳入時的波動，特別是原本就聽覺良好的患者，會因此出現輕度的耳鳴。

此病治療以口服抗組織胺、局部使用副腎皮質素或硼酸耳滴劑為主，往往需要1-3個月才會見到療效，也有專家建議靜脈注射抗組織胺，或許可以加速療效。如果不治療的話，隨著症狀愈發嚴重時，會開始出現分泌物，嚴重影響生活品質；如果因為癢而過度掏耳，使外耳道失去了正常的耳垢保護時，有很高的機會繼發黴菌感染，就是俗稱的「耳黴菌」。

該名患者在規則地口服抗組織胺一個月後，不僅耳道不再發癢，連聽聲音怪怪的感覺也完全消失了。由於這類患者大多同時會有過敏性鼻炎、異位性皮膚炎或結膜炎，只是鼻炎、皮膚炎或結膜炎的症狀較為輕微，建議居住環境宜保持乾燥與清潔，定時清潔棉被及枕套以減少塵蟎，避免飼養寵物；規則的戶外活動，多接觸大自然。最重要的，若耳鳴發作，宜正確就醫，切莫胡亂掏耳造成傷害。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）