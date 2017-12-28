雙磷酸鹽類藥物 恐致非典型骨折

2017-12-28

圖．文／陳彥名

蘇老太太5年前因為脊椎壓迫性骨折，診斷有嚴重骨質疏鬆症，開始規律服用雙磷酸鹽類藥物，並且定期回診。最近她的左大腿出現痠痛情形，醫師安排X光檢查後，告知可能發生罕見的「非典型股骨骨折」現象，可能需要預防性手術治療，老太太害怕手術，因此說要先與家人討論，沒想到兩個星期後，老太太買菜走路時，啪的一聲，大腿就斷了，被救護車送來醫院緊急手術。

隨著平均壽命的延長，骨質疏鬆症是老人必然罹患的疾患，老人脊椎、髖部或腕部骨折越來越多。由於骨質疏鬆導致的骨折併發症會造成疼痛、失去生活自理能力，甚至臥床死亡，因此骨質疏鬆症一直都是老人重要的健康議題。目前骨質疏鬆症治療藥物最為普遍使用的為雙磷酸鹽類，可增加骨質密度以降低脊椎和髖部骨折發生率。

雙磷酸鹽類藥物雖然可提升骨質密度，但會減緩骨代謝及重塑作用，可能阻礙微小骨骼創傷的修補機制，反而弱化骨骼結構強度。長期使用的病患可能會發生十分罕見的非典型股骨骨折，機率約10萬分之1。

研究指出，長期使用雙磷酸鹽類藥物5年以上可考慮暫時停用藥物以降低非典型骨折風險；屬於輕中度骨折風險之骨質疏鬆症患者，若已接受超過5年的治療，經評估骨質密度回升可以停藥；若屬於高度骨折風險患者，則是建議更換藥物種類繼續治療。

雙磷酸鹽類藥物雖可大幅降低骨鬆骨折風險，但長期服用超過5年使骨質變脆，反而會有非典型股骨骨折的風險，患者有鼠蹊部或大腿疼痛，X光可見股骨有「鳥嘴狀」皮層增厚，甚至可見到骨折裂痕。

整體來說，骨質疏鬆治療用藥其安全性經文獻證實是屬相對安全的，可以有效降低骨折發生率，並且減少死亡與失能。

骨質疏鬆症是一種慢性疾病，需要藥物長期治療觀察，請定期回診讓醫師評估藥品療效與需求性，才能遠離骨鬆骨折的威脅。

（作者為衛生福利部彰化醫院骨科醫師）